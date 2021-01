मनोरंजन का फुलडोज लेकर आ गया साल 2021, ये 22 फिल्में होंगी रिलीज

साल 2021 से दुनियाभर के लोगों को बड़ी-बड़ी उम्मीदें हैं. साल 2020 के सबसे बेकार गुजरने के बाद सभी अपनी जिंदगी में नए नार्मल को तो अपना चुके हैं लेकिन दोबारा से उसी जिंदगी को जीने का इंतजार भी कर रहे हैं, जो 2020 से पहले थी. 2020 में ज्यादातर समय सिनेमाघरों के बंद रहने के बाद अब बॉलीवुड भी साल 2021 को दर्शकों के लिए बेहतर बनाने की तैयारी में जुट गया है. इस साल कई बड़ी फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज करने का प्लान बनाया गया है, जो सिनेमा के दीवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. आइये बताएं कौन सी हैं वो फिल्में जो आपको 2021 में देखने को मिलेंगी.

1) 83

कास्ट: रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, पंकज त्रिपाठी, साहिल खट्टर, चिराग पाटिल, अम्मी विर्क, धैर्य करवा, ताहिर राज भसीन, हार्डी संधू, आर बद्री, जतिन सरना, जिवा, अदीनाथ कोठारे, साकिब सलीम, दिनकर शर्मा, निशांत शर्मा, निशांत दहिया.

निर्देशक: कबीर खान

प्रोडक्शन हाउस: रिलायंस एंटरटेनमेंट, फैंटम फिल्म्स, के.ए प्रोडक्शंस, विब्री मीडिया, कबीर खान फिल्म्स और नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट

संक्षिप्त विवरण: 83 साल 1983 में भारत की पहली क्रिकेट विश्व कप जीत की कहानी है. रणवीर सिंह ने अभिनेता के रूप में कपिल देव और कबीर खान ने निर्देशक की भूमिका निभाई है, 83 संभवतः वास्तविक घटनाओं पर आधारित सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. फिल्म को 2020 में रिलीज़ करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन महामारी के कारण इसे 2021 में मूव कर दिया गया. इसकी तारीख की घोषणा की जानी बाकी है, लेकिन फिल्म के लिए उत्साह में लगातार वृद्धि हो रही है.

2) राधे

कास्ट: सलमान खान, दिशा पटानी और रणदीप हुड्डा

निर्देशक: प्रभुदेवा

प्रोडक्शन हाउस: रील लाइफ एंटरटेनमेंट और सलमान खान फिल्म्स

संक्षिप्त विवरण : राधे सलमान खान की अगली रिलीज़ है जिसमें उनके साथ दिशा पटानी दिखाई देंगी और प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित की जा रही है. राधे 2021 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है और बस एक घोषणा वीडियो के साथ काफी चर्चा का विषय बन गई है. राधे 'वांटेड' में सलमान के किरदार का भी नाम है और यह प्रशंसकों द्वारा और साथ ही अभिनेता द्वारा सबसे प्रिय चरित्र में से एक है. यह फिल्म ईद 2020 के अवसर पर रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन महामारी के कारण स्थगित हो गई. ट्रेड नाउ मानता है कि फिल्म ईद 2021 पर रिलीज हो सकती है.

3) के.जी.एफ 2

कास्ट: यश, संजय दत्त और श्रीनिधि शेट्टी

निर्देशक: प्रशांत नील

प्रोडक्शन हाउस: एक्सेल एंटरटेनमेंट और हॉम्बेल स्टूडियो

संक्षिप्त विवरण: यश स्टारर केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली 2 के बाद सबसे अधिक प्रतीक्षित पैन इंडिया फिल्मों में से एक रही है. फिल्म का चैप्टर 1 एक बड़े पैमाने पर हिट हुआ था, इसलिए इसके लिए उम्मीदें बहुत अधिक हैं. कलाकारों में संजय दत्त शामिल हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे; यह फिल्म काफी चर्चाओं में है. KGF एक कन्नड़ फिल्म है ,पूरे भारत में सफलता मिलने पर यह काफी चर्चा में रहीं.

4) तूफान

कास्ट: फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर और परेश रावल

निर्देशक: राकेश ओमप्रकाश मेहरा

प्रोडक्शन हाउस: एक्सेल एंटरटेनमेंट और रोम्प

संक्षिप्त विवरण: मिल्खा सिंह की बायोपिक भाग मिल्खा भाग के हिट के बाद फरहान अख्तर और राकेश ओमप्रकाश मेहरा एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के लिए फिर से जुड़ रहे हैं. इस फिल्म के लिए, फरहान को एक महत्वाकांक्षी मुक्केबाज के रूप में देखा जाएगा और इस भूमिका के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर शारीरिक परिवर्तन किया है. गली बॉय, केजीएफ 1 और मिर्जापुर 2 के बाद यह एक्सेल एंटरटेनमेंट की अगली फिल्म है.

5) राधेश्याम

कास्ट: प्रभास और पूजा हेगड़े

निर्देशक: राधा कृष्ण कुमार

प्रोडक्शन हाउस: यूवी क्रिएशन्स और टी सीरीज़

संक्षिप्त विवरण: प्रभास अभिनीत यह पैन इंडिया फिल्म उन्हें पहली बार रोमांटिक महाकाव्य फिल्म में दिखाएगी. फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है और इसमें पूजा हेगड़े प्रभास के साथ होंगी. फिल्म देवदास-पार्वती, रोमियो-जूलियट और सलीम-अनारकली जैसी प्रेम कहानियों के लिए एक कसीदा है.

6) लाल सिंह चड्डा

कास्ट: आमिर खान, करीना कपूर, विजय सेठी और मोना सिंह

निर्देशक: अद्वैत चंदन

प्रोडक्शन हाउस: आमिर खान प्रोडक्शंस और वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स

संक्षिप्त विवरण: लाल सिंह चड्डा में आमिर खान को बिल्कुल अलग अवतार में देखा जायेगा और हॉलीवुड के मेगा-हिट फॉरेस्ट गम्प का आधिकारिक रूपांतर है. दंगल के बाद यह AKP का अगला प्रोडक्शन है.

7) आर.आर.आर

कास्ट: जूनियर एनटीआर, राम चरण, आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस और अजय देवगन

निर्देशक: एसएस राजामौली

प्रोडक्शन हाउस: डीवीवी एंटरटेनमेंट्स

संक्षिप्त विवरण: बाहुबली श्रृंखला के बाद एसएस राजामौली की अगली फिल्म हमारे दो स्वतंत्रता सेनानियों सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी है. राजामौली ने इस बारे में बात की है कि कैसे वह हमेशा से एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी शान में दिखाए.

8) बॉब बिस्वास

कास्ट: अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह

निर्देशक: दीया अन्नपूर्णा घोष

प्रोडक्शन हाउस: रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और बाउंड स्क्रिप्ट प्रोडक्शन

संक्षिप्त विवरण: बॉब विश्वास सुजॉय गोश की 2012 की थ्रिलर कहानी का स्पिन-ऑफ है. फिल्म में अभिषेक बच्चन को टाइटलर भूमिका में देखा जाएगा जिसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर बदलाव किया है. बड़े पैमाने पर हिट बदला के बाद सुजॉय गोश और रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के बीच यह दूसरा सहयोग होगा.

9) रश्मि रॉकेट

कास्ट: तापसी पन्नू, प्रियांशु पेन्युली और अभिषेक बनर्जी

निर्देशक: आकाश खुराना

प्रोडक्शन हाउस: आरएसवीपी फिल्म्स

संक्षिप्त विवरण: रश्मि रॉकेट में तापसी पन्नू एक एथलीट की भूमिका निभाती नजर आएंगी. फिल्म का निर्माण आरएसवीपी द्वारा किया जा रहा है और इसका निर्देशन आकाश खुराना ने किया है जिन्होंने आखिरी बार इरफान खान की कारवां का निर्देशन किया था. फिल्म की शूटिंग कच्छ के मनोरम स्थानों पर की जा रही है. तापसी पन्नू अब एक साल से अधिक समय से फिल्म के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं. उनका समर्पण सराहनीय है.

10) लव रंजन की अनटाइटल्ड

कास्ट: रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर

निर्देशक: लव रंजन

प्रोडक्शन हाउस: लव फिल्म्स

संक्षिप्त विवरण: इस लव रंजन की अगली निर्देशन में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर पहली बार एक साथ दिखाई देंगे. लव रंजन को बहुत ही सफल रोमांटिक कॉमेडी फिल्में निर्देशित करने के लिए जाना जाता है और एक बड़े स्टार के साथ उनके पहले सहयोग के लिए उम्मीदें अधिक हैं.

11) बच्चन पांडे

कास्ट: अक्षय कुमार और कृति सेनन

निर्देशक: फरहाद सामजी

प्रोडक्शन हाउस: नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट

संक्षिप्त विवरण: साजिद नाडियाडवाला, अक्षय कुमार और फरहाद सामजी सुपरहिट फिल्म हाउसफुल 4 के बाद फिर से जुड़ेंगे. फिल्म का पहला लुक कुछ समय पहले जारी किया गया था, जिसमें अक्षय धोती पहने बिल्कुल अलग अवतार में थे.

12) फोन भूत

कास्ट: कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर

निर्देशक: गुरमीत सिंह

प्रोडक्शन हाउस: एक्सेल एंटरटेनमेंट

संक्षिप्त विवरण: एक्सेल एंटरटेनमेंट की अगली फिल्म में कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की बहुत ही दिलचस्प जोड़ी दिखाई देगी. फिल्म मिर्जापुर के प्रसिद्ध गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित की जाएगी और यह एक स्थितिजन्य कॉमेडी है. फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और 2021 में रिलीज होने की उम्मीद है.

13 ) बधाई दो

कास्ट: राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर

निर्देशक: हर्षवर्धन कुलकर्णी

प्रोडक्शन हाउस: जंगल पिक्चर्स

संक्षिप्त संक्षिप्त विवरण: जंगल पिक्चर्स से बधाई दो फ्रेंचाइजी में यह दूसरी फिल्म है. अपने पूर्ववर्ती की तरह, यह एक दिलचस्प कॉमेडी के साथ एक पारिवारिक कॉमेडी होगी. फिल्म में राजकुमार राव एक महिला पुलिस स्टेशन के सिपाही और पीटी कोच के रूप में भूमि पेडनेकर होंगी.

14) अंतिम

कास्ट: सलमान खान और आयुष शर्मा

निर्देशक: महेश मांजरेकर

प्रोडक्शन हाउस: सलमान खान फिल्म्स

संक्षिप्त विवरण: यह दो-अभिनेता वाली फिल्म है. सलमान खान अपने करियर में दूसरी बार पगड़ी बांधेंगे. फिल्म दो मजबूत, शक्तिशाली चरित्र के बारे में है, जो एक ऐसी आभा है जो भारत के सिनेमा में पहले कभी नहीं देखी गई है. दोनों कलाकार महेश मांजरेकर निर्देशित फिल्म में स्क्रीन साझा करते नजर आएंगे.

15) लव हॉस्टल

कास्ट: बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा

निर्देशक: शंकर रमन

प्रोडक्शन हाउस: रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और द्रिश्यम फिल्म्स

संक्षिप्त विवरण : इस फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृश्यम फिल्म्स के बीच दूसरे सहयोग के रूप में चिह्नित किया गया है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 'कामयाब' के बाद, जो इस साल की शुरुआत में रिलीज़ हुई थी.

16 ) बागी 4

कास्ट: टाइगर श्रॉफ

निर्देशक: अहमद खान

प्रोडक्शन हाउस: नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट

संक्षिप्त विवरण: टाइगर श्रॉफ भारत की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी बागी की चौथी किस्त के लिए साजिद नाडियाडवाला और अहमद खान के साथ फिर से जुड़ेंगे. इस श्रृंखला की प्रत्येक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े पैमाने पर हिट हुई और बॉक्स ऑफिस पर रिकार्ड्स तोड़े.

17) तड़प

कास्ट: अहान शेट्टी और तारा सुतारिया

निर्देशक: मिलन लुथरिया

प्रोडक्शन हाउस: नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट

संक्षिप्त विवरण: तड़प में सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की शुरूआत होगी और यह तेलुगु सुपरहिट आरएक्स 100 का रीमेक है. हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ के सफल प्रक्षेपण के बाद साजिद एक नया अभिनेता लॉन्च करेंगे.

18) कभी ईद, कभी दीवाली

कास्ट: सलमान खान

निर्देशक: साजिद समजी

प्रोडक्शन हाउस: नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और सलमान खान फिल्म्स

संक्षिप्त विवरण : सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला ने कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्में जैसे कि जुड़वा, मुझसे शादी करोगी और किक साथ में की हैं. यह उनका अगला सहयोग होगा और वर्ष की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने की उम्मीद है.

19) अनेक

कास्ट: आयुष्मान खुराना

निर्देशक: अनुभव सिन्हा

प्रोडक्शन हाउस: बनारस मीडिया वर्क्स

संक्षिप्त विवरण : आयुष्मान खुराना अपने अगले आउटिंग में आर्टिकल 15 के निर्देशक अनुभव सिन्हा के साथ फिर से जुड़ेंगे. समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म थप्पड़ के बाद यह फिल्म अनुभव सिन्हा की अगली फिल्म होगी.

20) हीरोपंती 2

कास्ट: टाइगर श्रॉफ

निर्देशक: अहमद खान

प्रोडक्शन हाउस: नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट

संक्षिप्त विवरण : हीरोपंती 2 टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म हीरोपंती की अगली कड़ी है जो एक हिट थी. फिल्म के लिए, टाइगर मेंटोर साजिद नाडियाडवाला और निर्देशक अहमद खान के साथ फिर से जुड़ेंगे.

BIGGG NEWS... #TigerShroff in #Heropanti2... Directed by Ahmed Khan... Produced by Sajid Nadiadwala... 16 July 2021 release... First look posters... pic.twitter.com/aKA9KSQnbg