चुनाव प्रचार के नाम पर लापरवाही, पटाखों से लगी घर में आग, डेजी शाह का फूटा गुस्सा, बोलीं- ये लोग...

एक्ट्रेस डेजी शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान पटाखों से लगी घर में आग पर गुस्सा जाहिर किया. वो इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बोलीं कि– ये हादसा नहीं, लापरवाही और सिविक सेंस की कमी है. मेरे घर के पास ही वो घर है जिसमें आग लगी, इसलिए मुझे भी बाहर आना पड़ा.

डेजी शाह का फूटा गुस्सा (Photo: Screengrab)
सलमान खान के साथ फिल्म जय हो में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस डेजी शाह का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है. एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर कर मुंबई की एक राजनीतिक पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से जहां वो रहती हैं वहीं पास की बिल्डिंग में आग लग गई. इसका वीडियो भी डेजी ने शेयर किया. 

चुनाव प्रचार के दौरान लगी आग

डेजी ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो शेयर किए, जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे चुनाव प्रचार करने वालों द्वारा छोड़ा गया पटाखा पास के फ्लैट में चला गया और आग भड़क गई. आग की झलक दिखाते हुए गुस्से में डेजी शाह ने कहा कि करीब 200 लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी उनका छोड़ा गया पटाखा एक फ्लैट में चला गया और आग लग गई. 

उन्होंने कहा- ये सब बेवकूफ लोगों की हरकत है. ये लोग घर-घर जाकर प्रचार कर रहे थे. लोगों में जरा भी सिविक सेंस नहीं है. सिर्फ इसलिए रॉकेट फोड़ रहे हैं क्योंकि बांद्रा ईस्ट में चुनाव हो रहे हैं. जिन लोगों ने ये आग लगाई, वो सब भाग गए. करीब 200 लोग थे, सब गायब हो गए. मेरा घर बिल्कुल पास में है, इसलिए मुझे बाहर निकलना पड़ा. इन्हें ये भी नहीं समझ आता कि यहां बुज़ुर्ग लोग भी रहते हैं. आग और बढ़ती जा रही थी.

डेजी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा- मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन जब आप चुनाव प्रचार के लिए टीमें रखते हैं, तो कम से कम उनमें थोड़ी समझदारी तो होनी चाहिए. शुक्र है कि हमारी बिल्डिंग कमेटी ने उन्हें घर-घर प्रचार करने की इजाजत नहीं दी. इमारतों के पास पटाखे फोड़ना सही तरीका नहीं है. ये कुदरती हादसा नहीं है, बल्कि बेवकूफी की वजह से हुआ है. अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daisy Shah (@shahdaisy)

डेजी हुई ट्रोलिंग का शिकार

इसके बाद डेजी ने एक और वीडियो शेयर किया और पूरी बात समझाई. वो बोलीं- मैं समझती हूं कि चुनाव का वक्त है और लोग प्रचार कर रहे हैं. लेकिन प्रचार के दौरान पटाखे फोड़ने का क्या नियम है? बिल्डिंग के गेट के बाहर कौन पटाखे फोड़ता है? हर बिल्डिंग ने उन्हें अंदर जाकर प्रचार करने की इजाजत दी थी, लेकिन हमारी बिल्डिंग कमेटी ने मना कर दिया. फिर भी वो हर बिल्डिंग के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे. अब आग बुझ गई है, लेकिन वो घर एक सिविल सर्वेंट का था. घर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए आग पर काबू नहीं पाया जा सका और वो फैल गई. 

इस वीडियो के बाद डेजी को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक विशेष पार्टी का नाम ले लिया. इसकी सफाई में एक्ट्रेस ने कहा  कि- मैं किसी को पटाखे फोड़ने से नहीं रोक रही हूं, लेकिन खुले मैदान में फोड़िए. मैंने एक पार्टी का नाम इसलिए लिया ताकि जिम्मेदारी तय हो सके. उस बेचारे का घर जलकर बर्बाद हो गया है. मेरा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और आगे भी नहीं होगा. मैं सिर्फ एक नागरिक हूं और गलत के खिलाफ आवाज उठा रही हूं. मैं उन सभी के साथ हूं जो अपने देश के लिए अच्छा चाहते हैं.

---- समाप्त ----
