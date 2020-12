वरुण धवन की कुली नंबर 1 का सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक, वायरल हुए मीम्स

वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म कुली नंबर 1, आज से अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं. कुली नंबर 1 को देखने का इंतजार फैन्स और सिनेमा के दीवानों को काफी समय से था. सभी देखना चाहते थे कि डेविड धवन और वरुण धवन की जोड़ी ने आखिर इस फिल्म में क्या कमाल किया है.

मीमर्स के आए मजे, फिल्म का उड़ा मजाक

गोविंदा और करिश्मा कपूर स्टारर 1995 में आई कूली नंबर 1 का रीमेक वरुण और सारा की यह फिल्म दर्शकों को निराश कर रही है. ट्विटर पर कई यूजर्स ने फिल्म देखने के बाद इसे बुरा बताया है. तो वहीं मीमर्स और जोक्स बनाने वालों के मजे आ गए हैं. ट्विटर पर धड़ल्ले से मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें वरुण धवन और उनकी फिल्म का मजाक बनाया जा रहा है. आइये आपको दिखाएं क्या है यूजर्स का कहना.

#CoolieNo1

David dhawan after casting Varun dhawan in movie

@Varun_dvn #SaraAliKhan @SirPareshRawal

And @rajpalofficial sir,I want to thank you as a token of appreciation for your hard work and dedication in making your fans feel happy with your acting

Coolie No.1 is extremely loved my Masses! It could have collected atleast 150cr+, if it is a theatrical release.

As it has All Commercial

Elements. Those Iconic Songs



I feel pity for Varun and Sara.#CoolieNo1OnPrime #coolieno1

Govinda after watching Varun dhawan acting in #CoolieNo1

क्या है फिल्म की कहानी

बता दें कि 1995 में आई फिल्म कुली नंबर 1 की कहानी पर ही वरुण धवन की कुली नंबर 1 आधारित है. इस फिल्म में वरुण धवन ने राजू नाम के कुली का रोल निभाया है, जो 1995 में गोविंदा ने निभाया था. वरुण की मिमिक्री और परफॉरमेंस के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं. फिल्म में उनकी हीरोइन सारा अली खान हैं.

वरुण और सारा के अलावा कुली नंबर 1 में परेश रावल, राजपाल यादव, जावेद जाफरी, शिखा तलसानिया, साहिल वैद जैसे स्टार्स ने काम किया है. फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया है. फिल्म की तुलना ओरिजिनल से की जा रही है. वही मेकर्स ने इसे क्रिसमस 2020 का तोहफा बताया है.