पूनम पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज, अश्लील वीडियो शूट करने का आरोप

गोवा फॉरवर्ड पार्टी की वुमेन विंग ने पूनम पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पूनम पर गोवा के Chapoli Dam में अश्लील वीडियो शूट करने का आरोप है.



पूनम पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज

एएनआई के मुताबिक, एक्ट्रेस पूनम पांडे की अश्लील वीडियो की शूटिंग के लिए कैनाकोना पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. साथ ही, गोवा फॉरवर्ड पार्टी की वुमेन विंग ने पूनम पांडे के खिलाफ Chapoli Dam में अश्लील वीडियो शूट करने के कारण शिकायत दर्ज कराई है.

शादी को लेकर चर्चा में रहीं पूनम पांडे

पूनम पांडे सितंबर में अपनी शादी को लेकर चर्चा में आई थी. उन्होंने बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से शादी की. शादी के कुछ दिनों बाद ही पूनम पांडे ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया था. FIR तक दर्ज कराई थी. इसके कुछ समय बाद ही पूनम ने पति के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर कर बताया कि अब सब ठीक है.

देखें: आजतक LIVE TV



Goa: FIR filed against an unknown person at Canacona PS for shooting of vulgar video featuring actress Poonam Pandey. Offence registered under IPC. Also, women's wing of Goa Forward Party filed a complaint against Pandey for shooting obscene video at Chapoli Dam