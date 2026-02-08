scorecardresearch
 
तलाक-बोल्ड रोल्स की डिमांड! ब्रेक लेने पर मजबूर थीं चित्रांगदा, बोलीं- मेल एक्टर्स के लिए आसान है...

चित्रांगदा सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर काफी सुर्खियां बंटोर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल और उन प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह (Photo: X/@IChitrangda)
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शुमार चित्रांगदा सिंह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना ही पसंद करती हैं. चित्रांगदा सिंह जल्द ही फिल्म 'द बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान के साथ दिखाई देंगी. ये पहली बार है जब चित्रांगदा, सुपरस्टार संग स्क्रीन शेयर करेंगी. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी जर्नी को लेकर बात की है. 

फीमेल एक्ट्रेस का ब्रेक लेना मुश्किल?

'PeepingMoon' को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने न केवल अपने पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल को शेयर किया बल्कि उन मुश्किल दौर का भी जिक्र किया जब उन्हें अपने परिवार और करियर के बीच किसी एक को चुनना पड़ा. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा. 

जब चित्रांगदा सिंह से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि मेल एक्टर्स की इनकंसिस्टेंसी यानी लगातार काम ना करने के तरीके को माफ कर दिया जाता है लेकिन महिलाओं की नहीं? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'सच कहूं तो, नहीं. मुझे ऐसा नहीं लगता. असल में मैं आपको बताती हूं, मैं कुछ समय के लिए चली गई, वापस आई, कुछ काम किया. मैंने फिर से ब्रेक लिया क्योंकि उस समय मेरी फैमिली लाइफ थोड़ी रोलर कोस्टर जैसी चल रही थी. इसलिए हर बार मैं पीछे हट जाती थी और मैं पूरी तरह से यहां नहीं थी. उस समय मैं शहरों के बीच बहुत ज्यादा शटल कर रही थी.' 

'इसीलिए कई बार लोगों को लगा कि मैं शादीशुदा हूं, अब काम करूंगी या नहीं, तो यह सब चल रहा था. इसके बावजूद मुझे लगता है कि मैं फिर भी कुछ अच्छा काम करने में कामयाब रही और कुछ अच्छे फिल्ममेकर्स मेरे पास आए और मुझे लगता है कि फीमेल एक्टर्स का करियर बहुत छोटा होता है, पुरुषों का अभी भी बहुत लंबा होता है. है ना?'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'इसके बावजूद, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ने मुझे वापस काम दिया और मुझे वापस अपनाया और मेरे काम की तारीफ की. सबसे ज्यादा, मुझे लगता है कि ऑडियंस मुझे नहीं भूली. तो, मुझे लगता है कि मेरे पास शुक्रगुजार होने के लिए बहुत कुछ है. मैं बिल्कुल भी वुमन कार्ड नहीं खेलना चाहती और यह नहीं कहना चाहती कि यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए आसान है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे काफी काम और काफी प्यार मिला है, आप जानते हैं.'

बॉलीवुड से ब्रेक लेने की असली वजह?
जब चित्रांगदा से पूछा गया कि बॉलीवुड से उन्होंने ब्रेक क्यों लिया? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं अपनी पहली फिल्म के समय ही शादीशुदा थी. वो फिल्म बस एक बार का एक्सपीरियंस होना था. उस समय मेरी पर्सनल लाइफ आसान नहीं थी. मुझे अपनी शादी, परिवार और पर्सनल लाइफ को संभालना जरूरी लगा. इसलिए मैंने काम से दूरी बना ली और वो ब्रेक 7 साल का गया.'

'बोल्ड रोल' की डिमांड पर क्या कहा?
इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने कुछ फिल्में इसलिए भी छोड़ दी क्योंकि 'बोल्ड' सीन्स के नाम पर मुझसे कुछ और एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थीं. चित्रांगदा ने कहा, 'कई स्क्रिप्ट्स में किरदार से ज्यादा जोर फिजिकल अपील और ग्लैमर पर दिया जा रहा था, जो मुझे ठीक नहीं लगा. हालांकि बोल्डनेस कोई समस्या नहीं है, लेकिन बोल्डनेस तभी मायने रखती है जब वह कहानी और कैरेक्टर की मांग हो, मैं सिर्फ पैसे या टिके रहने के लिए यहां नहीं हूं. अगर रोल अच्छा है, तो मैं पूरी तरह डेडिकेट रहती हूं.'

बता दें कि चित्रांगदा सिंह ने साल 2001 में गोल्फर ज्योति रंधावा से शादी की थी. जब चित्रांगदा ने अपनी पहली फिल्म 'हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया तब वो शादीशुदा थीं.  उनके रिश्ते पर असर तभी से पड़ना शुरू हुआ जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की. 2014 में चित्रांगदा और ज्योति ने तलाक ले लिया. जिसके बाद उनके बेटे की प्राइमरी कस्टडी चित्रांगदा को मिली. 

