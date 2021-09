'कोई मिल गया' फेम रजत बेदी ने मारी टक्कर, घायल शख्स को लेकर गए अस्पताल, केस दर्ज

फिल्म 'कोई मिल गया' फेम एक्टर रजत बेदी को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है. रजत बेदी की कार से एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद एक्टर के खिलाफ अंधेरी इलाके में शख्स को कार से टक्कर मारने के मामले में डीएन नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है. घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घायल अस्पताल में भर्ती

एक्सीडेंट के मामले में डीएन नगर पुलिस ने कहा, "कार से टक्कर मारने के बाद रजत खुद ही घायल शख्स को कूपर अस्पताल लेकर आए. एक्टर ने खुद कुबूल किया कि घायल शख्स को उन्हीं की कार से टक्कर लगी है. पीड़ित व्यक्ति फिलहाल अस्पताल में भर्ती है."

Mumbai: Case registered against actor Rajat Bedi in DN Nagar PS for allegedly hitting a person with his car in Andheri area



The actor brought the injured to Cooper hospital, where he (actor) told he had hit the victim with his car. Victim admitted to hospital: DN Nagar police