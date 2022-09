क्या Brahmastra का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है फेक? खाली थिएटर्स के वीडियो वायरल, Twitter पर छिड़ी बहस

Brahmastra Box Office Collection: 2022 की सबसे बड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र आखिरकार 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की मचअवेटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. हर तरफ फिल्म की ही चर्चा हो रही है. फिल्म की धुआंधार कमाई देखकर मेकर्स के चेहरे खिल उठे हैं.

ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन पर छिड़ी बहस

ब्रह्मास्त्र को सक्सेसफुल होता देखकर अयान मुखर्जी और आलिया ने फैंस का भी शुक्रिया अदा किया. आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करके बताया कि पब्लिक डिमांड पर रात के ढाई बजे भी शोज चलाए जा रहे हैं. लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर खाली थिएटर्स की फुटेज वायरल होने लगी है. कुछ यूजर्स ने खाली थिएटर्स की वीडियो क्लिप शेयर करके दावा किया है कि ब्रह्मास्त्र का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेक है, क्योंकि थिएटर्स तो खाली हैं.

यूजर के खाली थिएटर की वीडियो क्लिप शेयर करने पर आलिया और रणबीर के फैंस यूजर के वीडियो को झूठा बता रहे हैं. मतलब ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स ही आपस में भिड़ गए हैं. ट्विटर पर ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर यूजर्स के बीच जमकर बहस छिड़ गई है. कोई ब्रह्मास्त्र को ब्लॉकबस्टर बता रहा है तो कोई फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के गलत होने का दावा कर रहा है.

यूजर ने शेयर किया वीडियो

एक यूजर ने अपने ट्विटर हैंडल पर थिएटर के अंदर से एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में ब्रह्मास्त्र की फुटेज चल रही है, जिसमें फिल्म का देवा-देवा सॉन्ग सुना जा सकता है. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि थिएटर पूरा खाली है. इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा- बॉलीवुड का फ्यूचर ऐसा ही होगा.

यूजर के इस वीडियो को देखकर दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स भी एक्टिव मोड में आ गए हैं. आलिया और रणबीर के फैंस का कहना है कि खाली थिएटर का वीडियो शेयर करने वाला यूजर्स किसी दूसरी फिल्म को देखने गया होगा. वहीं, एक दूसरे फैन का दावा है कि ये वीडियो फिल्म के रिलीज से पहले का है.

Please Ayan Mukherjee share some profit from #brahmastraboxoffice as I am having pain in my eyes and might have to do surgery as well.