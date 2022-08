BoycottLaalSinghChaddha के बाद सलमान खान के पीछे पड़े ट्रोल्स, 'टाइगर 3' को बायकॉट करने की मांग

#BoycottTiger3: पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्मों को बायकॉट करने की मुहीम चलाई जा रही है. पहले लोगों ने लाल सिंह चड्ढा और रक्षा बंधन का विरोध किया है. इसके बाद लोगों ने ऋतिक रोशन की विक्रम वेधा और शाहरुख खान की पठान को बायकॉट करने की मांग की. वहीं अब ट्विटर पर 'बायकॉट टाइगर 3' ट्रेंड होने लगा है.

ट्विटर पर ट्रेंड हुआ 'बायकॉट टाइगर 3'

हाल ही में सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म एक था टाइगर ने अपने 10 साल पूरे कर लिये. इस मौके पर सलमान खान ने टाइगर 3 की अनाउंसमेंट करके उनके फैंस को एक बड़ा तोहफा दे दिया. एक तरफ जहां फैंस टाइगर 3 आने की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे. वहीं दूसरी कुछ लोगों ने टाइगर 3 को बायकॉट करना शुरू कर दिया है.

इससे पहले 2012 में सलमान खान की 'एक था टाइगर' रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने भर-भर कर प्यार दिया था. फिल्म की सक्सेस देखते हुए 2017 में 'टाइगर जिंदा है' आई. सलमान खान और कटरीना कैफ की ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई. फिल्म की कहानी के साथ-साथ लोगों को इसके गाने भी खूब पसंद आये. इसलिये जब सलमान खान टाइगर 3 की अनाउंसमेंट की है, फिल्मी फैंस का एक्साइटमेंट लेवल सातवें आसमान पर पहुंच गया. पर अफसोस फिल्म की अनाउंसमेंट को अभी दो दिन भी नहीं बीते और फिल्म पर संकट के बादल मंडराने लगे.

ये देखिए ट्विटर कैसे फिल्म का बाहिष्कार करने की बातें चल रही हैं-

