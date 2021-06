ट्रेंड में BoycottKareenaKhan, यूजर बोले- तैमूर की मां नहीं बन सकती सीता

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान सिल्वर स्क्रीन पर सीता का रोल निभा सकती हैं. खबरें हैं कि वे रामायण पर बन रही अलौकिक देसाई की फिल्म में सीता का रोल करेंगी. इस पीरियड ड्रामा फिल्म के लिए करीना कपूर खान ने अपनी फीस बढ़ा दी है. करीना के सीता बनने की खबर में कितनी सच्चाई है ये तो करीना और मेकर्स ही जानते होंगे. लेकिन करीना सीता बनने से पहले ही ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं.

करीना के सीता बनने पर बवाल

ट्विटर पर #BoycottKareenaKhan ट्रेंड कर रहा है. करीना के सीता बनने से कई लोगों ने ऐतराज जताया है. इसकी कई वजहें भी ट्वीट्स में देखने को मिली हैं. सीता के रोल के लिए करीना का फीस बढ़ाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तैमूर अली खान की मां पर्दे पर सीता का रोल नहीं कर सकती. यूजर्स का कहना है कि करीना पर्दे पर सीता का रोल निभाना डिजर्व नहीं करती हैं.



If our previous generations have hit out

at bollywood at very beginning for mocking our Gods and culture this day would not have ever arrived 😏😏😏#BoycottKareenaKhan pic.twitter.com/ERDZDSGbeu — Author Tarun Deep Singh सरदार तरुण दीप सिंघ 🇮🇳 (@ATdsingh) June 12, 2021

#BoycottKareenaKhan because



RT if you also think #KanganaRanaut can play the role of Mata Sita in a better way than Kareena Khan!



Support This! Not This! pic.twitter.com/pKuWJXa3AX — Vishwnath Singh Vishu (@vishwnathvishu) June 12, 2021

कई लोगों ने करीना के सीता बनने पर विरोध प्रदर्शन तक करने की धमकी दी है. उनका कहना है कि मेकर्स करीना को सीता बनाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते. एक यूजर ने लिखा- सैफ ने तांडव में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था. अब करीना को हम पवित्र रामायण में काम नहीं करने देंगे. दूसरे शख्स ने करीना और रामायण की सूपर्खा की फोटो शेयर कर लिखा कि करीना को सीता नहीं शूर्पणखा का रोल दो.

RT if you also think Kareena Khan with the "Shurpanakha" Role than "Mata Sita"#BoycottKareenaKhan ❎ pic.twitter.com/rC6UfnIv1v — नरेश रावत 🇮🇳 (@Nareshsingrawat) June 12, 2021

She don't deserve to play any role in ramayan 😑🤷‍♂️👿

She don't deserve to play the role of Mata Sita! So We just #BoycottKareenaKhan! #BoycottKareenaKhan — Kishan vaishnav (@Kishanv56860517) June 12, 2021

Saif has acted in Tandav and Hurt Hindu Sentiments,

But now kareena not allowed to act in "The Pavitra Ramayana"#BoycottKareenaKhan@beingarun28 pic.twitter.com/yuBmcWFKXk — Kaushal Khandelwal🇮🇳 (@its_mee_kaushal) June 12, 2021

She the mother of taimur can't hurt hindu sentiments otherwise se will definitely face a huge outrage #BoycottKareenaKhan pic.twitter.com/YO9aBwjVYG — Aakash_Chauhan (@Iam_AkkuRajput) June 12, 2021

Taimur's mother can never be accepted in Goddess Sita's character.#BoycottKareenaKhan

RT if you agree. pic.twitter.com/nQ82lB1gGF — Dishu Chaurasia (@chaurasia_dishu) June 12, 2021

कुछ लोगों ने कंगना रनौत की तस्वीर शेयर कर कहा है कि उन्हें सीता का रोल करना चाहिए. लोगों की डिमांड है कि वे सीता के रोल में हिंदू अभिनेत्री को देखना चाहते हैं. करीना कपूर खान ने जब अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था, तब भी काफी बवाल हुआ था. करीना कपूर और सैफ को लोगों ने ट्रोल किया था.