अहान की डिमांड्स के कारण बंद पड़ी फिल्म? बेटे के सपोर्ट में सुनील शेट्टी, बोले- ऐसा अन्याय...

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इस समय थिएटर्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म की कमाई 300 करोड़ रुपये के पार हो गई. सभी एक्टर्स इस फिल्म में अपने काम को लेकर तारीफें बटोर रहे हैं. सुनील शेट्टी के बेटे अहान लगभग चार साल के बाद एक्टिंग की दुनिया में लौटे. 'तड़प' से डेब्यू के बाद ये फिल्म उनकी सबसे बड़ी हिट साबित हुई है.

अहान शेट्टी पर लगे कौन-से गंभीर आरोप?

अहान शेट्टी के लिए पिछले चार साल काफी मुश्किल रहे. डेब्यू के बाद उन्हें फिल्मों से बाहर होना पड़ा. एक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए. अहान के लिए कहा गया कि उनकी एंटोराज (Entourage) की फीस काफी ज्यादा थी. हालांकि अहान को लेकर इन सभी खबरों को हमेशा उनके पिता सुनील शेट्टी ने झूठा बताया. उन्होंने दावा किया था कि उनके बेटे के खिलाफ साजिश रची जा रही है.

अब एक बार फिर सुनील शेट्टी ने अपने बेटे अहान के हाई एंटोराज खर्च पर बात की. लहरें रेट्रो को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने कहा, 'अहान ने कभी अपनी एंटोराज के साथ ज्यादा खर्चा नहीं किया है. ये सब सिर्फ अफवाहें हैं. ये गॉसिप प्रोड्यूसर की सुविधा के हिसाब से फैलाई गई थी. अगर प्रोड्यूसर कहता है कि वो बिल दिखा सकता है, तो मैं देख लूंगा. वहां पिता बीच में आते हैं और बहुत साफ-साफ आकर बोलेंगे. अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठ मत फैलाओ, क्योंकि ये अहान के साथ अन्याय है.'

'ये सब अफवाह है. और अफसोस की बात है कि आजकल फिल्मों की हालत ऐसी ही हो गई है. अहान अपने एंटोराज के साथ बहुत-बहुत सावधान रहता है. और अगर उसकी टीम है तो वो खुद उनके लिए पैसे देता है. वो इस बात से अच्छे से वाकिफ है.'

बेटे के सपोर्ट में क्या बोले सुनील शेट्टी?

सुनील शेट्टी ने आगे अपनी एंटोराज का उदाहरण देते हुए कहा, 'जब सुनील शेट्टी अपना खाना और पानी घर से लाते हैं... तो मेरे स्टाफ को सख्त हिदायत है कि अगर यूनिट का खाना खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर से ऑर्डर करना है तो बिल मेरे नाम पर डालो, प्रोड्यूसर के नाम पर नहीं. मेरा स्टाफ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो अहान का स्टाफ तो बिल्कुल नहीं करेगा. और अहान तो अभी-अभी आया है इंडस्ट्री में, ये उसका समय है खुद को सेट करने का, वो कोई तानाशाही या नखरें नहीं करता. ऐसा हो ही नहीं सकता.'

अहान शेट्टी को लेकर खबर थी कि वो साजिड नाडियाडवाला की एक फिल्म 'सनकी' में काम करेंगे, जो एक हाई-बजट एक्शन-थ्रिलर फिल्म थी. इसमें पूजा हेगड़े बतौर हीरोइन कास्ट की गई, मगर फिर इसे रोक दिया गया क्योंकि फिल्म का बजट और एक्टर्स के एंटोराज का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ रहा था.

