'अब वरुण धवन से सॉरी कहो', बॉर्डर 2 की धमाकेदार ओपनिंग ने बदला माहौल, ट्रोल्स पर भड़के डायरेक्टर

बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले वरुण धवन को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. उनके चेहरे के हाव-भाव और मुस्कान को लेकर मीम्स बनाए गए और कई तीखी टिप्पणियां की गईं. लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. फिल्म में वरुण की एक्टिंग को लोग पसंद कर रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह का कहना है कि वरुण को ट्रोल करने वालों को अब उनसे माफी मांगनी चाहिए.

'नकारात्मकता अब डिफॉल्ट बन गई है'

बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है और पहले तीन दिनों में दुनियाभर में 167 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. जब अनुराग से पूछा गया कि रिलीज से पहले मिली नकारात्मकता के बाद यह सफलता और भी खास है या नहीं, तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा- मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर और हमारी सोच में भी नेगेटिविटी अब डिफॉल्ट मोड बन गई है. जिसे कुछ समझ नहीं आता, वो सोचता है कि कुछ नेगेटिव लिख देता हूं, सोशल मीडिया पर लाइक्स मिल जाएंगे.

'आलोचना होनी चाहिए, जिस फील्ड में हम हैं, वहां आलोचना के लिए हम ज्यादा खुले होते हैं, खासकर एक्टर्स, क्योंकि वो हमेशा लोगों की नजर में रहते हैं. उनके बारे में ज्यादा बातें होती हैं. लोग बुरा लिखते हैं, बुरा बोलते हैं और उससे उन्हें फॉलोअर्स और लाइक्स मिलते हैं. पता नहीं कब ऐसा बदल गया कि अच्छी बात कहना मुश्किल और बुरी बात कहना आसान हो गया.'

'ट्रोल्स को माफी मांगनी चाहिए'

वरुण को रिलीज से पहले मिली ट्रोलिंग पर बात करते हुए अनुराग सिंह ने कहा- अगर आप बुरा बोल रहे थे, तो जब फिल्म पसंद आए तो वो भी मानिए, और ऐसा अब हो भी रहा है. ट्रोल्स पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा- अब अगर माफी की अर्जियां दी जा रही हैं तो अच्छी बात है. अगर आपने बिना वजह आलोचना की थी, तो जब फिल्म अच्छी लगे तो सॉरी कहना चाहिए और मान लेना चाहिए कि गलती हुई.

अनुराग ने साफ कहा कि आलोचना का स्वागत है, खासकर क्रिएटिव फील्ड में, लेकिन जब बातें निजी हो जाती हैं तो वो गलत है.

अनुराग बोले- एक्टर खुद को कैमरे के सामने रखते हैं. वो 50 चीजें करते हैं, जिनमें से 10 किसी को पसंद न आएं तो ठीक है. हर बार हर किसी को पसंद आना जरूरी नहीं. लेकिन जब बात पर्सनल हो जाती है, तो इंसान को फर्क पड़ता है.

'अब काम बोल रहा है'

फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने भी माना कि ऐसी ट्रोलिंग से फिल्म की टीम पर असर पड़ता है. उन्होंने कहा- हम बहुत फिल्में बनाते हैं, तो इन सबका आदी होना पड़ता है. ये सब जल्दी खत्म होने वाला नहीं है. लेकिन जिस पर सीधा हमला होता है, उस पर असर जरूर पड़ता है. लोग नेगेटिविटी इसलिए फैलाते हैं क्योंकि उससे ज्यादा व्यूज मिलते हैं. लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी फिल्म इन सब से ऊपर उठ गई है, क्योंकि अब काम बोल रहा है.

बॉर्डर 2 के बारे में...

बॉर्डर 2, जेपी दत्ता की फिल्म ‘बॉर्डर’ का स्पिरिचुअल सीक्वल है. इसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म को शुरुआत में मिले-जुले रिव्यू मिले थे, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के जरिए दर्शकों का प्यार लगातार बढ़ रहा है. फिल्म ने पहले रविवार को भारत में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और रिपब्लिक डे पर इससे भी बेहतर कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है.

