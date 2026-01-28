scorecardresearch
 
'टेढ़ी स्माइल' पर ट्रोल हुए थे वरुण, मगर 'बॉर्डर 2' की सक्सेस ने बदला नजरिया, सपोर्ट में डायरेक्टर

बॉर्डर 2 का 'घर कब आओगे...' गाना रिलीज होते ही वरुण को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था. उनकी स्माइल का मजाक उड़ा था. ट्रोल्स ने कहा था कि वो टेढ़ा मुंह करके हंसते हैं. ऐसे में अब वरुण ने इस पर रिएक्ट किया है.

वरुण धवन ने हेटर्स को दिया जवाब (Photo: Movie Still)

'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. देशभक्ति के जोश से भरपूर फिल्म फैंस के दिलों को जीतने में कामयाब हुई है. मगर फिल्म रिलीज से पहले ही वरुण धवन को उनकी एक्टिंग को लेकर जमकर ट्रोल किया गया. वरुण की कास्टिंग पर भी सवाल उठाए गए. वरुण के एक्सप्रेशन्स और स्माइल को लेकर तरह-तरह के फनी मीम्स शेयर किए गए. अब वरुण ने हेटर्स को जवाब दिया है. 

वरुण ने तोड़ी चुप्पी

दरअसल, 'घर कब आओगे...' गाने में वरुण की स्माइल की कई लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी. ट्रोल्स ने कहा था कि वरुण टेढ़ा मुंह करके स्माइल करते हैं. यूजर्स के इसी कमेंट्स पर अब वरुण ने रिएक्शन दिया है.

ट्रोलिंग के बीच वरुण को इंडस्ट्री से बॉर्डर 2 में उनकी परफॉर्मेंस के लिए काफी सपोर्ट मिल रहा है. आलिया भट्ट ने वरुण की तारीफ की. डायरेक्टर शशांक खेतान ने भी वरुण के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर की. वरुण ने शशांक के पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-शेयर किया है.

पोस्ट में लिखा है- आपकी स्माइल भले ही टेढ़ी है, लेकिन आपका दिल साफ है और आंखों में सच्चाई है. बॉर्डर 2 में ये सब साफ नजर आया है. आपने शानदार, सॉलिड परफॉर्मेंस दी है. ईमानदारी से काम किया है. मेरे भाई आपको ढेर सारा प्यार. इस ब्लॉकबस्टर के लिए आपको बहुत बधाई. 

वरुण को नहीं पड़ता ट्रोलिंग से फर्क

वरुण ने बीते दिनों फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में भी अपनी ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा था कि वो हेटर्स को कुछ बोलकर जवाब देने के बजाए अपने काम से जवाब देना चाहते हैं. एक्टर ने कहा था- ये सब चीजें चलती रहती हैं. ये मायने नहीं रखता. मुझे फिल्म पर भरोसा है. एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत जरूरी है. नंबर्स से मेरा कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन मेरा मानना है कि हमें एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए. मैं उस स्कूल से आता हूं, जहां आपका काम बोलता है. 

बॉक्स ऑफिर पर राज कर रही बॉर्डर 2

बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म में वरुण के अलावा सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं. फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन 23.31 करोड़ रुपये का क्लेक्शन किया है, जिसके बाद फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 216 करोड़ तक पहुंच गया है. 

