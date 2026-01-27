Border 2 में सिर्फ 'धर्मेंद्र जी का बेटा' कहलाना चाहते थे सनी, इस मजबूरी में जोड़ना पड़ा अपना भी नाम!

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का जलवा पिछले चार दिनों से थिएटर्स में खूब नजर आ रहा है. लगातार थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटा रही 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तगड़ा कलेक्शन कर रही है कि चार ही दिनों में ब्लॉकबस्टर हो चुकी है. फिल्म की इस शानदार कामयाबी में सनी ने अपने स्वर्गीय पिता, बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र को भी हिस्सा बनाया है. 'बॉर्डर 2' के क्रेडिट्स में जब सनी देओल का नाम स्क्रीन पर आता है तो साथ में 'धर्मेंद्र जी का बेटा' भी लिखा है. जिस तरह सनी ने अपनी फिल्म में पिता को ट्रिब्यूट दिया है, वो भी लोगों का दिल जीत रहा है. लेकिन अब फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इस ट्रिब्यूट को लेकर एक और खुलासा किया है.

और पढ़ें

फिल्म में अपना नहीं, सिर्फ पिता का नाम चाहते थे सनी

'बॉर्डर 2' के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बॉलीवुड हंगामा को बताया है कि इस क्रेडिट चॉइस के पीछे की कहानी क्या है. उन्होंने बताया कि ये आइडिया खुद सनी ने दिया था.

'असल में वो क्रेडिट में सनी देओल लिखना ही नहीं चाहते थे. वो सिर्फ “धर्मेंद्र जी का बेटा” लिखवाना चाहते थे,' भूषण ने बताया.

सनी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि इस फिल्म में वो अपनी पहचान नहीं, अपने पिता की पहचान को ऊपर रखना चाहते हैं. सनी ने भूषण से कहा, 'उनके नाम से ही मेरा नाम है. तो बस उनका नाम दीजिए, मेरा नहीं.'

'बॉर्डर 2' के क्रेडिट में 'धर्मेंद्र जी का बेटा' तो लिखा गया, लेकिन एक टेक्निकल दिक्कत की वजह से बाद में सनी देओल का नाम भी लिखना ही पड़ा. भूषण ने एक्सप्लेन किया कि सेंसर गाइडलाइंस में ये अनिवार्य है कि एक्टर का नाम क्रेडिट में दिया जाए. इसलिए पिता के नाम के साथ-साथ सनी का नाम भी देना पड़ा. लेकिन सनी के इमोशन का ध्यान रखते हुए 'धर्मेंद्र जी का बेटा' लाइन भी वैसी की वैसी ही रखी गई.

Advertisement

पिता की बात करते हुए इमोशनल हो गए थे सनी

भूषण ने ये भी बताया कि क्रेडिट में नाम देने के इस डिस्कशन के दौरान ही सनी भावुक नजर आए थे. पिता के साथ बॉन्ड आज भी सनी को बहुत इमोशनल कर देता है. भूषण ने सनी के इमोशनल होने को मजाकिया तरीके से बताते हुए कहा कि उनका हाथ भले 'ढाई किलो' का हो लेकिन दिल 'पांच किलो' का है. जब भी धर्मेंद्र से जुड़ी कोई बात होती है, सनी तुरंत इमोशनल हो जाते हैं.

'बॉर्डर 2' की बात करें तो थिएटर्स में सनी की फिल्म लगातार जमकर भीड़ जुटा रही है. सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी ने फिल्म को ऐसा पुश दिया कि शाम के बाद देशभर के थिएटर्स में इसके शोज 85% से 90% तक भर गए. कई थिएटर्स में 'बॉर्डर 2' ने सोमवार को हाउसफुल के बोर्ड टंगवा दिए. अभी तक सिर्फ चार दिनों में ही 190 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ 'बॉर्डर 2' तगड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है.

---- समाप्त ----