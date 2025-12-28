scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बदल गया बॉर्डर 2 के गाने 'संदेशे आते हैं' का नाम! जानिए किस दिन रिलीज होगा ये सॉन्ग

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर कई अपडेट्स सामने आ रहे है. इस बीच फिल्म के फेमस गाने 'संदेशे आते हैं' को नए सिरे से पेश किए जाने की खबर है.

Advertisement
X
कब होगा बॉर्डर 2 का गाना रिलीज? (Photo:X/@iamsunnydeol)
कब होगा बॉर्डर 2 का गाना रिलीज? (Photo:X/@iamsunnydeol)

इंडियन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक देशभक्ति गानों में से एक 'संदेशे आते हैं' आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है. जब ये गाना बजता है, लोग जवानों से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं. अब खबर है कि'बॉर्डर 2' में इस गाने को नए अंदाज में पेश किया जाएगा. इसके साथ ही ये गाना कब रिलीज होगा, इस पर भी अपडेट आया है.

बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला है कि गाने का रिक्रिएटेड वर्जन 2 जनवरी को लोंगेवाला में ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा. जिसमें तनोट माता मंदिर और बब्लियां में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की मौजूदगी में इवेंट्स प्लान किए गए हैं. 

संदेशे आते हैं गाने का बदला नाम
बता दें कि 'बॉर्डर 2' में ये गाना 'संदेसे आते हैं' नहीं बल्कि 'घर कब आओगे' के नाम से होगा. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार सेंसर बोर्ड की तरफ से गाने का टाइटल बदलने के लिए कहा गया था. जिसके बाद बॉर्डर 2 में 'संदेशे आते हैं' के रीक्रिएटेड वर्जन का नाम बदलकर 'घर कब आओगे' कर दिया गया है, जैसा कि सेंसर सर्टिफिकेट से मिली जानकारी में बताया गया है. ट्रैक को बिना किसी कट के पास कर दिया गया है और इसका रनटाइम तीन मिनट और 23 सेकंड है.

सम्बंधित ख़बरें

बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए बॉर्डर पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है.
दीपू दास की लिंचिंग साइट पर जांच, भारत बॉर्डर पर हाई अलर्ट... बांग्लादेश पर पढ़ें ताजा अपडेट
India Bangladesh Border
'बीएसएफ जवान का अपहरण नहीं हुआ था', अधिकारियों ने बताया- कैसे पहुंचा बांग्लादेश
Eastern Command Bangladesh Border
बांग्लादेश में उबाल के बीच बॉर्डर पर भी अलर्ट, पूर्वी कमांड प्रमुख ने लिया तैयारियों का जायजा
Israel Weapon Industries Light Machine Guns
इजरायली कंपनी की अडानी ग्रुप के साथ डील, जल्द मिलेंगी हजारों LMG-कार्बाइन
Flood impact on Punjab's borders and fencing
पाक सीमा से लगे इलाकों में ड्रोन और घुसपैठ पर क्या बोले BSF अधिकारी? सुनें
Advertisement

बीते दिन हुए 'बॉर्डर 2' के टीजर लॉन्च कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था, इस दौरान फिल्म के को-प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने गाने को लेकर कहा था, 'हमने इसे ओरिजनल गाने के करीब रखा है. इस बार हमने दूसरे सिंगर्स को भी इस गीत के लिए शामिल किया है.' रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सोनू निगम और अरिजीत सिंह ने गाया है.

कब रिलीज होगी फिल्म?
बॉर्डर 2 से सनी देओल फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं. जिसमें एक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का रोल निभा रहे हैं. वहीं वरुण धवन मेजर होशियार सिंह दहिया, दिलजीत दोसांझ भारतीय वायु सेना के अधिकारी एफजी ऑफ निर्मल जीत सिंह सेखों और अहान शेट्टी भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर अल्फ्रेड नोरोन्हा के रोल में दिखेंगे.

फिल्म में मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी अधिकारियों की पत्नियों के रोल में हैं, जो युद्ध की कहानी में एक मजबूत भावनात्मक परत जोड़ती हैं. 23 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली बॉर्डर 2 धीरे-धीरे दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement