Border 2 Box Office Collection: सनी देओल की फिल्म ने तोड़ा 'धुरंधर' का रिकॉर्ड, पहले दिन कमा डाले इतने करोड़

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' थिएटर्स में रिलीज हुई. ये साल 2026 की पहली बड़ी फिल्म है, जिसपर सभी की नजरें टिकी हुई थीं. 'बॉर्डर 2' को ज्यादातर पॉजिटिव ही रिव्यू मिले हैं. लोगों को फिल्म में दिखाया गया इमोशन काफी छुआ है और यही इस फिल्म को अब लोगों के बीच पॉपुलर बना रहा है.

कितना रहा 'बॉर्डर 2' का फर्स्ट डे कलेक्शन?

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने एडवांस बुकिंग के मामले में काफी शानदार परफॉर्म किया. इसने रिलीज से एक दिन से पहले 4 लाख टिकट बेचे. फिर 24 घंटे के अंदर-अंदर इसकी टिकट बुकिंग दोगुनी हो गई. पहले दिन 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन काफी ज्यादा प्रेडिक्ट किया गया. अब फिल्म के कलेक्शन रिपोर्ट सामने आए हैं, जो काफी शानदार हैं.

ट्रेड वेबसाइट सेकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने नेट 30 करोड़ रुपये की ओपनिंग की है. हालांकि ओपनिंग डे के फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी है. इस हिसाब से फिल्म ने साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म 'धुरंधर' के ओपनिंग कलेक्शन को मात दी है. 'धुरंधर' ने अपने पहले दिन 28 करोड़ रुपये कमाए थे. लेकिन 'धुरंधर' ने अपना असली कमाल दूसरे हफ्ते में दिखाना शुरू किया था. फिल्म देखते ही देखते बॉक्स ऑफिस पर किसी बड़े धमाके की तरह फटी और अब 50 दिनों के बाद भी थिएटर्स में सक्सेसफुली चल रही है.

माना जा रहा है कि 'बॉर्डर 2' पहले दिन 35-40 करोड़ के बीच कमाई करने में कामयाब होगी. फिल्म दिन के शोज के अलावा नाइट शोज में भी धूम मचा रही है. लगभग थिएटर्स हाउसफुल दिखाई दे रहे हैं. 1997 में आई जेपी दत्ता की 'बॉर्डर' फिल्म का ये सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग कर गई है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फिल्म पहले वीकेंड में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं.

फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारे भी शामिल हैं. इस फिल्म की कहानी पहले पार्ट की तरह 1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध पर है. हालांकि इसमें ऑपरेशन चंगेज खान की लड़ाई दिखाई गई है. जेपी दत्ता की 'बॉर्डर' में लोंगेवाला की लड़ाई दिखी थी. उस फिल्म में भी सनी देओल ने काम किया था.

स्टोरी इनपुट- अनीता ब्रिटो