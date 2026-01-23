Border 2 Box Office Prediction: दमदार ओपनिंग के लिए तैयार सनी देओल की फिल्म, पहले वीकेंड इतनी हो सकती है कमाई

बॉलीवुड की तरफ से इस साल की सबसे बड़ी फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' को ऑडियंस से अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं. साथ ही क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यू भी मिले हैं. ये 1997 में आई जेपी दत्ता की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है और अभी से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत कर रही है.

कितनी होगी 'बॉर्डर 2' की कमाई?

'बॉर्डर 2' को गणतंत्र दिवस वाले वीकेंड पर रिलीज किया गया है. देशभर के करीब 4800 स्क्रीन्स और दुनियाभर में करीब 17,000 स्क्रीन्स पर ये फिल्म लगी है. एडवांस बुकिंग में फिल्म ने शानदार परफॉर्म किया था. इसने पहले दिन करीब 4 लाख से ज्यादा टिकट बेचे. एडवांस में ही इसने 12.5 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था. फिर आखिरी 24 घंटे में तो बुकिंग लगभग दोगुनी हो गई. 'बॉर्डर 2' एडवांस बुकिंग के मामले में पिछले साल की बड़ी हिट फिल्म 'धुरंधर' से भी आगे निकल गई.

इंडस्ट्री में मौजूद ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पहले दिन 35-40 करोड़ नेट कमाई हो सकती है. 4 दिन के लंबे वीकेंड में 125 करोड़ से ज्यादा आसानी से हो सकते हैं. ये हाल के सालों में गणतंत्र दिवस के मौके पर सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक बन सकती है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को बहुत पसंद किया. उन्होंने इंडिया टुडे/आजतक से कहा, 'फिल्म ब्लॉकबस्टर ओपनिंग कर रही है. रिपब्लिक डे की छुट्टी से और भी धमाल मचेगा.'

हालांकि तरण आदर्श ने कोई नंबर बोलने से इनकार किया क्योंकि उनके मुताबिक माहौल अभी बनना शुरू हुआ है. फिल्म का क्रेज आने वाले समय में थोड़ा और बढ़ेगा. 'बॉर्डर 2' के शोज दिन के साथ-साथ रात में भी लगे हुए हैं. फिल्म फुल फोर्स के साथ थिएटर्स में चल रही है. पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये कमाई के मामले में इस साल कई रिकॉर्ड्स बनाएगी. 'बॉर्डर 2' के बाद अगली बड़ी फिल्म 13 फरवरी को लगने वाली है. यानी इसके पास ज्यादा से ज्यादा कमाई करने का एक अच्छा समय है.

क्या है 'बॉर्डर 2' की कहानी?

'बॉर्डर 2' की कहानी. पिछली 'बॉर्डर' की तरह 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच लड़ी गई लड़ाई की कहानी है. हालांकि इस बार फिल्म में 'ऑपरेशन चंगेज खान' को दिखाया गया है. पिछली वाली की तरह, इसमें भी सनी देओल हैं जिन्होंने अपने कंधों पर पूरी फिल्म उठाई हुई है. आजतक के रिव्यू में इस बात का जिक्र भी किया गया है. 'बॉर्डर 2' में जरूर खामियां हैं. लेकिन साथ ही इसमें कई अच्छी चीजें हैं, जो आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखने पर मजबूर करेगी.

