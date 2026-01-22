सनी देओल की Border 2 के लिए पंगा बना एंटी-पाकिस्तान कंटेंट, इन देशों में नहीं होगी रिलीज!

शुक्रवार को रिलीज होने जा रही ‘बॉर्डर 2’ के लिए माहौल बन चुका है. फिल्म के ट्रेलर और गानों को जनता से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. एडवांस बुकिंग में फिल्म को अच्छी शुरुआत मिली है. लेकिन ‘बॉर्डर 2’ के थिएटर्स में पहुंचने से पहले ही इसके साथ फिल्म एक बड़े पंगे में फंस गई है. सनी देओल की फिल्म के साथ भी वैसी ही दिक्कत हो रही है, जो करीब डेढ़ महीने पहले रिलीज हुई रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को झेलनी पड़ी थी.

गल्फ में नहीं रिलीज होगी ‘बॉर्डर 2’

सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी ‘धुरंधर’ गल्फ देशों में नहीं रिलीज हो पाई थी. अब खबर आ रही है कि ‘बॉर्डर 2’ भी दुनिया के इस हिस्से में नहीं रिलीज हो पाएगी. बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, UAE/GCC देशों में ‘बॉर्डर 2’ का इंतजार कर रहे इंडियन फैन्स अब ये फिल्म नहीं देख पाएंगे.

एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE (संयुक्त अरब अमीरात) में ‘बॉर्डर 2’ रिलीज नहीं होगी. रिपोर्ट में कहा गया है, “अब ये मान लिया जाना चाहिए कि जिन भी फिल्मों में एंटी-पाकिस्तान कंटेंट होने की संभावना है, वो इन देशों में रिलीज नहीं हो सकतीं.”

पिछले साल आई ‘धुरंधर’ भी यहां रिलीज नहीं हो पाई थी. सनी देओल की पिछली ब्लॉकबस्टर ‘गदर 2’ को भी खाड़ी देशों में रिलीज नहीं मिली थी और इसकी वजह भी यही एंटी-पाकिस्तान कंटेंट था.

‘बॉर्डर 2’ के मेकर्स को नहीं पड़ रहा फर्क

कायदे से अगर किसी फिल्म की रिलीज कहीं रुकती है, तो मेकर्स को थोड़ी टेंशन होती है क्योंकि इससे बिजनेस पर असर पड़ता है. लेकिन ‘बॉर्डर 2’ के मेकर्स को इन देशों में फिल्म रिलीज न होने की कोई खास चिंता नहीं है. रिपोर्ट ये भी बताती है कि रिलीज का चांस बेहद कम होने के बावजूद मेकर्स ने अपनी तरफ से कोशिश की थी.

“मगर उनकी कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला. रिलीज में एक दिन बाकी है और अभी भी उम्मीद तो है कि फिल्म पास हो जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है.”

मेकर्स को इस पंगे की टेंशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि उन्हें ‘बॉर्डर 2’ के कंटेंट पर भरोसा है. उनका मानना है कि अगर फिल्म दर्शकों के दिल पर छाप छोड़ने में कामयाब रही तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आसमान छू सकता है. खाड़ी देशों में रिलीज न होने के बावजूद ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी और आज सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी है. मेकर्स को उम्मीद है कि ‘बॉर्डर 2’ भी बिना गल्फ रिलीज के दमदार कमाल करेगी.

