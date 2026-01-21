scorecardresearch
 
धुरंधर के बाद बॉर्डर 2 में होगी अक्षय खन्ना की एंट्री? प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने तोड़ी चुप्पी

90 के दशक की मशहूर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 जल्द रिलीज होने वाला है. फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री को लेकर अफवाहें उड़ीं, लेकिन प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने साफ किया कि अक्षय खन्ना फिल्म से जुड़े नहीं हैं.

बॉर्डर 2 में अक्षय खन्ना? (PHOTO: Social Media)
90 के दशक के लोगों के लिए बॉर्डर महज एक फिल्म नहीं, बल्कि इमोशन है. यही वजह है कि फैन्स बेसब्री से बॉर्डर 2 का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म रिलीज होने में बस दो दिन का समय बचा है. इससे पहले उड़ती-उड़ती खबरें आईं हैं कि फिल्म में अक्षय खन्ना की भी एंट्री होने वाली है. सारी अफवाहों पर प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने चुप्पी तोड़ी है. 

बॉर्डर 2 में अक्षय खन्ना?
जेपी दत्ता की बड़ी बेटी निधि, बॉर्डर की विरासत को अपने पापा जितने ही जोश और इमोशन से आगे बढ़ा रही हैं, जिन्होंने इंडियन सिनेमा में इतिहास रचा. फिल्म में लोग अक्षय खन्ना की एंट्री को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं. लेकिन निधि ने इस बारे में बात करके सभी के कंफ्यूजन को दूर कर दिया है. धुरंधर एक्टर बॉर्डर 2 से नहीं जुड़े हैं. 

TimesNow संग बातचीत में निधि ने फिल्म में अक्षय की एंट्री को लेकर कहा कि नहीं, ये सच नहीं है. हमने फिल्म के लिए उनसे संपर्क भी नहीं किया. निधि की बातों से साफ हो चुका है बॉर्डर 2 में अक्षय खन्ना का कोई रोल नहीं होगा. ये खबर उनके चाहने वालों के लिए दिल तोड़ने वाली है. 

क्यों हो रही थी चर्चा?
बॉर्डर 2 का पहला गाना 'घर कब आओगे' 2 जनवरी को जैसलमेर के लोंगेवाला और तनोट में लॉन्च हुआ. ऑफिशियल ऑडियो-विजुअल ट्रैक बीएसएफ ऑफिसर्स, उनकी फैमिली और हजारों फैंस के बीच प्रीमियर हुआ. गाने के एक पार्ट में यूजर्स ने एक एक्टर नोटिस किया, जो अक्षय जैसा लग रहा था. धुरंधर स्टार को बड़े पर्दे पर वापस देखने की उम्मीद में फैंस ने सोचा कि वो स्पेशल अपीयरेंस देंगे. 

लेकिन वो अक्षय जैसा दिखने वाला कोई और एक्टर था. संयोग से दोनों काफी मिलते-जुलते हैं. धुरंधर की धांसू सक्सेस के बीच फैंस का बॉर्डर फ्रैंचाइजी में उनका कमबैक चाहना नेचुरल है. लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है. वो फिल्म में नहीं दिखेंगे.

बात करें बॉर्डर 2 की तो फिल्म को गुलशन कुमार और टी-सीरीज प्रेजेंट कर रहा है, जेपी फिल्म्स के साथ. फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 

 

---- समाप्त ----
