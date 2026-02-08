scorecardresearch
 
25 की उम्र में इस हसीना ने बॉलीवुड से बनाई दूरी, रातोरात बनी थी स्टार, अब जी रही ऐसी लाइफ

90 के दशक में कम उम्र में बड़ी आसानी से इंडस्ट्री में छाने वाली एक्ट्रेस ने अचानक से बॉलीवुड से दूरी बना ली. साल 2000 ने उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया. जानिए अब एक्ट्रेस कहा हैं...

बॉलीवुड एक्ट्रेस रागेश्वरी (Photo:@raageshwariworld)
बॉलीवुड एक्ट्रेस रागेश्वरी (Photo:@raageshwariworld)

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई हस्तियां तूफान की तरह आती हैं. रातों-रात मशहूर हो जाती हैं, कुछ समय के लिए हर जगह छा जाती हैं और फिर उतनी ही अचानक गायब हो जाती है. पब्लिक सोचती रह जाती है कि उनके साथ क्या हुआ? ऐसा ही एक नाम है रागेश्वरी. रागेश्वरी ने एक मॉडल के तौर पर इंडस्ट्री में कदम रखा था और सिर्फ 16 साल की उम्र में गोविंदा और चंकी पांडे स्टारर फिल्म 'आंखें' से एक्टिंग में डेब्यू किया.

'दुनिया' ने उन्हें पॉप सेंसेशन बना दिया
फिल्म की सफलता ने उन्हें तुरंत सुर्खियों में ला दिया. लेकिन एक्टिंग उनकी प्रतिभा का सिर्फ एक पहलू था. वह जल्द ही 1990 के दशक की पॉप आइकन के रूप में उभरीं, और 'दुनिया', 'प्यार का राग', 'सच का साथ' और 'Y2K – साल दो हजार' जैसे चार्ट-टॉपिंग एल्बम दिए. वह MTV VJ के तौर पर भी घर-घर में मशहूर हो गईं, 'एक दो तीन विद रागेश्वरी' चैनल के सबसे लोकप्रिय शो में से एक था.
90 के दशक में आसानी से राज करने के बाद, साल 2000 ने सब कुछ बदल दिया- लगभग रातों-रात.

जब रागेश्वरी को पैरालाइज हुआ
रागेश्वरी ने अपने पिता के साथ मिलकर 'Y2K – साल दो हजार' लॉन्च किया. उस समय वह म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान मलेरिया से जूझ रही थीं. इसके तुरंत बाद, उनकी तबीयत बिगड़ गई, और एल्बम रिलीज होने के एक हफ्ते के अंदर उन्हें बेल्स पाल्सी का पता चला. इस बीमारी से उनके चेहरे का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया और उनकी बोलने में भी दिक्कत होने लगी. सिर्फ 25 साल की उम्र में, हमेशा एक्टिव रहने वाली रागेश्वरी ने चुपचाप फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली, जबकि वह पहले ही खुद को एक एक्टर, पॉप स्टार और MTV के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक के रूप में स्थापित कर चुकी थीं.

इस बीमारी के कारण वह चार साल तक बिस्तर पर पड़ी रहीं. फिर भी इस झटके ने उनके हौसले को नहीं तोड़ा. इस दौरान उन्होंने फिजियोथेरेपी और योग का सहारा लिया, ये ऐसी चीजें थीं जिन्होंने आखिरकार उनकी जिंदगी को बदल दिया. 

इंस्टाग्राम कैप्शन में इस अनुभव के बारे में लिखते हुए, रागेश्वरी ने शेयर किया, 'मैंने 2000 में अपने फेशियल पैरालिसिस के दौरान योग शुरू किया था. मैं अपने टेढ़े-मेढ़े चेहरे और कम आत्मविश्वास के साथ सैकड़ों स्टूडेंट्स से भरी क्लास में जाती थी.' अपने सख्त योग गुरुओं के बारे में सोचते हुए, उन्होंने लिखा, 'उन्होंने मुझे सिखाया कि योग अंदर देखने, अपने अंदर के स्वरूप को जगाने के लिए है. मुझे अपनी कमियों और सीमाओं को स्वीकार करने के लिए विनम्रता बनानी पड़ी, साथ ही अपनी ताकतों की भी सराहना करनी पड़ी.'

योग ने रागेश्वरी की जिंदगी बदल दी
रागेश्वरी ने बाद में शेयर किया, 'योग मेरे लिए कभी वर्कआउट नहीं था, बल्कि एक वर्क-इन था. मैंने सिर्फ सेहत के कारणों से योग किया, और हां, इसने मेरी सेहत, फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को बदल दिया. लेकिन इसने मेरी जिंदगी की बाकी सभी चीजों को भी बदल दिया. इसने मुझे विनम्रता, स्वीकृति, दया, सादगी और धैर्य का उज्ज्वल रास्ता दिखाया - अपने लिए और दूसरों के लिए.'

रागेश्वरी का लंदन जाना, 39 साल की उम्र में शादी
2012 में वह लंदन चली गईं. जहां उनकी मुलाकात उनके अब के पति सुधांशु स्वरूप केसी से हुई. दोनों ने 2014 में शादी कर ली. अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए रागेश्वरी ने एक बार शेयर किया, 'जन्मदिन के मैसेज या एनिवर्सरी की शुभकामनाएं पोस्ट करने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई क्योंकि हम दोनों बच्चों की तरह एक-दूसरे को हाथ से लिखे नोट लिखते हैं. वह भी सोशल मीडिया पर नहीं हैं, इसलिए यहां मैसेज पोस्ट करना अजीब लगेगा.'

उन्होंने आगे बताया, 'जब हमारी शादी हुई तब मैं 39 साल की थी और सुधांशु 41 साल के थे. हमारी प्यारी भाभी निधि और हमारे माता-पिता ने हमारा परिचय करवाया. हमने छह महीने तक चिट्ठियों के जरिए बात की - बहुत धीरे-धीरे. जब हमने आखिरकार बात की, तो ऐसा लगा जैसे घर वापसी हुई हो. हम दौलत से ज्यादा अच्छे चरित्र को, ताकत से ज्यादा प्यार को और लंदन के शानदार रेस्टोरेंट से ज्यादा पिकनिक को पसंद करते हैं.'

रागेश्वरी ने आगे कहा, 'हम अपने घर में शांति बढ़ाने के लिए हर दिन सही चुनाव करने में ध्यान रखते हैं, यह याद रखते हुए कि हम जो भी शब्द बोलते हैं और हमारे घर का हर कोना पवित्र है.'

अब एक लाइफ कोच के तौर पर लोगों को आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान बनाने में मदद करने वाली रागेश्वरी ने अक्सर अपनी कमजोरी के बारे में बात की है. एक और इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने एक थेरेपिस्ट दोस्त के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया और लिखा था, 'मैं भारत में एक MTV VJ और पॉप सिंगर के तौर पर बड़ी हुई. हमारी संस्कृति में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति से पूरी तरह अनजान थी. हम दोनों ने मुश्किलों के बाद अपनी जिंदगी बदली. फेशियल पैरालिसिस, टूटे रिश्ते और करियर में गिरावट के बाद उन्होंने आगे कहा, 'और अब, अपने-अपने खूबसूरत तरीकों से, हम अपने रास्ते पर वापस आ रहे हैं—अपनी जड़ों, अपने रीति-रिवाजों और उस पुरानी समझ की ओर जो मन, शरीर और आत्मा के कनेक्शन को समझती है.'

हालांकि अब वह लंदन में रहती हैं, लेकिन रागेश्वरी अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलीं. वो समाय नाम की एक बच्ची की मां हैं. वह हर साल अपनी बेटी को भारत लाने का नियम बनाती हैं. एक पोस्ट में, उन्होंने शेयर किया, 'समाय खुशकिस्मत है कि वह हर गर्मी में भारत में आजादी का दिन मनाती है. वह गांधीजी और हमारे बहादुर सैनिकों के बारे में सीखती है, रवींद्रनाथ टैगोर की कविताएं पढ़ती है, और बढ़िया खाना, संगीत और डांस का आनंद लेती है.'

रागेश्वरी ने स्टारडम को एक 'खतरनाक जाल' बताया
अपनी ग्लैमरस शुरुआत के बावजूद रागेश्वरी को उस जिंदगी की कोई चाहत नहीं है जिसे वह पीछे छोड़ आई हैं. वह पब्लिक सफलता और मन की शांति के बीच संतुलन बनाए रखती हैं. लंदन में एक हाई-प्रोफाइल परफॉर्मेंस को याद करते हुए, उन्होंने लिखा, 'वह गाउन, ग्लैमर और परफेक्शन की एक शानदार शाम थी. और फिर भी यह मेरे माइंडफुलनेस स्पीकिंग इवेंट्स से बहुत अलग लगा, जहां मैं जमीन पर पालथी मारकर बैठती हूं, दिल से दिल का कनेक्शन बनाती हूं, और सबसे पहले पहुंचने वालों में से और सबसे आखिर में जाने वालों में से हो सकती हूं.'

स्टारडम पर सोचते हुए, उन्होंने आगे कहा था, 'यह मुझे याद दिलाता है कि क्यों इतने सारे एक्टर्स अकेलापन या निराशा महसूस करते हैं. स्टारडम आपको एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देता है और अगर आप सावधान नहीं रहते हैं, तो यह चुपचाप आपसे विनम्रता छीन लेता है. यह एक खतरनाक जाल है. यह आपको उन साधारण पलों से दूर कर देता है जो हमें पूरा बनाते हैं.'

यह बताते हुए कि माइंडफुलनेस उनके जीवन को कैसे सहारा देता है. रागेश्वरी ने लिखा था, 'असली में मैं सिर्फ गाउन वाली इंसान नहीं हूं. यह वह है जो मेरे बच्चे को जगाती है, नाश्ता बनाती है, बड़ों के साथ चाय पीती है, अपनी किताब लिखती है. गाउन शायद कल रात चमका हो, लेकिन ये साधारण पल ही हैं जहां मेरी आत्मा सच में चमकती है.'

रागेश्वरी के पास कार नहीं है
आरामदायक जिंदगी जीने के बावजूद, रागेश्वरी ने सादगी चुनी है. उनके पास कार भी नहीं है. 'मैं हर दिन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती हूं. मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हूं. सिर्फ जब मैं होस्टिंग या परफॉर्मेंस कर रही होती हूं, तभी ब्लैक कैब लेती हूं. हर दिन, मैं सीखती हूं कि एक साधारण जीवन के शांत रास्ते पर कैसे चला जाए.'

चकाचौंध से दूर होने के बावजूद, बॉलीवुड में उनकी दोस्ती बरकरार है, जिनमें फराह खान उनकी सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं. अपने रिश्ते को याद करते हुए रागेश्वरी ने लिखा, 'फराह सबसे दयालु थीं और आज भी हैं. इसमें कोई हैरानी नहीं कि दुनिया उन्हें प्यार करती है.' 

---- समाप्त ----
