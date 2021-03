75 लापता बच्चों को खोजने वाली महिला कॉन्सटेबल पर बनेगी सीरीज, बिग बी ने दी शुभकामनाएं

इसमें कोई दोराय नहीं है कि हमारे देश के असली हीरो आर्मी और पुलिसवाले हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तत्पर रहते हैं. दिल्ली पुलिस की कॉन्स्टेबल और वर्तमान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीमा ढाका ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है और हर तरफ उनकी तारीफ भी हुई. अब उनकी प्रेरणादायी कहानी जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी. इस बात से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन बहुत खुश हैं और उन्होंने इस कदम को सरहानीय बताया है.

अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें इस बात की घोषणा की गई है कि सीमा ढाका के जीवन पर वेब सीरीज बनाई जाएगी. उन्होंने लिखा कि- एक प्रेरणादायक कहानी को फिल्म के रूप में बना रहे हैं. मेरी तरफ से शुभकामनाएं. बता दें कि सीमा ढाका ने 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 76 गुम बच्चों की तलाश की थी. इसी कारण दिल्ली पुलिस में उन्हें टर्न से पहले ही बड़ा प्रमोशन उपहार के तौर पर दिया. सीमा पर जल्द ही एक वेब सीरीज बनने जा रही है और खबरें हैं कि इसके लिए एब्सोल्यूट बिग एंटरटेनमेंट ने राइट्स भी खरीद लिए हैं.

T 3837 -

An inspiring story to be made in film .. my good wishes .. 🙏https://t.co/OsEIRz8UcT