बॉलीवुड में विलेन बनकर छाए बॉबी देओल, साउथ में नहीं उड़ा पाए गर्दा, गायब दिखी 'एनिमल' जैसी धमक

बॉबी देओल फिल्म एनिमल के बाद कई फिल्मों में विलेन बने दिखे. लेकिन किसी फिल्म में वो एनिमल जैसा स्वैग नहीं दिखा पाए. अब वे थलपति विजय की फिल्म जन नायगन में निगेटिव रोल में नजर आएंगे. फैंस को उनसे दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है.

थलपति विजय की फिल्म में विलेन बने बॉबी देओल (Photo: Instagram @iambobbydeol)
एक वक्त था जब देओल खानदान के चिराग बॉबी का इंडस्ट्री में बोलबाला था. उनकी बरसात, गुप्त, सोल्जर, अजनबी, हमराज, अपने जैसी फिल्मों ने ताबड़तोड़ कमाई की. वो इंडस्ट्री में छा चुके थे. लेकिन फिर वो समय आया जब बॉबी का करियर डूब रहा था. उनके पास काम नहीं था. बेरोजगार हालात में वो घर पर बस पड़े रहते थे. इस डाउन फेज से बॉबी को सलमान खान ने बाहर निकाला.

ग्रे शेड रोल में चमके बॉबी देओल

दबंग खान ने एक्टर को रेस 3 में काम दिलवाया. इस फिल्म के लिए बॉबी ने कड़ी मेहनत की, बॉडी बनाई. ग्रे शेड कैरेक्टर में वो जमे. धीरे-धीरे बॉबी का करियर उड़ान भरने लगा. आश्रम सीरीज में बाबा निराला का रोल कर उन्होंने दर्शकों के बीच खुद को फिर से साबित किया. लेकिन उनके करियर के लिए रियल गेमचेंजर साल 2023 में आई फिल्म एनिमल बनी. अबरार हक के रोल में बॉबी ने गर्दा उड़ाया. वो एक गूंगे-बहरे खूंखार विलेन के रोल में थे. कुछ ना बोलकर भी बॉबी ने अपनी आंखों और एक्सप्रेशंस के दम पर रोल को परफेक्टली निभाया. दमदार काम के लिए बॉबी को खूब वाहवाही मिली.

कईयों ने ये तक कहा कि बॉबी ने फिल्म ने रणबीर कपूर को ओवरशैडो किया. आलम ये था कि हर तरफ बस बॉबी नाम गूंज रहा था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ के करीब कमाकर ब्लॉकबस्टर बनी. एनिमल की सफलता ने बॉबी के करियर को नई उड़ान दी. नॉर्थ हो या साउथ, फिल्मों में विलेन के रोल में बॉबी मेकर्स की पहली पसंद बनने लगे. अब एनिमल पार्ट 2 में बॉबी दिखेंगे. लेकिन इससे पहले वो कई साउथ मूवीज में निगेटिव रोल प्ले कर चुके हैं. इन मूवीज में बॉबी का काम तो अच्छा था, मगर किरदार इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो एनिमल के अबरार की छाप को दर्शकों के मन से मिटा पाते. बॉबी के काम को ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिली.

इस लिस्ट में कंगुवा, डाकू महाराज, हरी हारा वीरा मल्लू शामिल हैं. बड़े साउथ स्टार के सामने बॉबी विलेन बने. लेकिन डाकू महाराज को छोड़कर बाकी दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुईं. सूर्या की कंगुवा के लिए एक्टर का खौफनाक लुक चर्चा में रहा. लेकिन उनका किरदार असर नहीं छोड़ पाया. डाकू महाराज ने अच्छा बिजनेस किया लेकिन बॉबी के काम ने वंडर नहीं किया. वहीं हरी हारा वीरा मल्लू बुरी तरह पिटी. 

अब बॉबी अपनी चौथी साउथ इंडियन फिल्म में नजर आने वाले हैं. थलपति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन में बॉबी निगेटिव रोल में दिखेंगे. ट्रेलर में वो दमदार लगे. फिलहाल ये फिल्म रिलीज डेट के लिए तरस रही है. रिलीज के बाद ही मालूम पड़ेगा कि बॉबी का किरदार थलपति विजय के सामने क्या असर छोड़कर जाता है. फैंस को बॉबी से काफी उम्मीदें हैं. लेकिन एनिमल जैसी धमक क्या 'जन नायगन' में दिखेगी, ये बड़ा सवाल है.

---- समाप्त ----
