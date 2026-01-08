हॉरर-कॉमेडी का तड़का लगाने को तैयार अक्षय कुमार, इस दिन रिलीज होगी फिल्म 'भूत बंगला'

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टीजर जारी किया था. अब उनकी एक और मचअवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने इसकी रिलीज की नई तारीख से पर्दा उठा दिया है.
बता दें कि इससे पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि फिल्म 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी. हालांकि अब मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है.
कब रिलीज होगी भूत बंगला ?
बुधवार रात को इंस्टाग्राम पर बालाजी मोशन पिक्चर्स ने भूत बंगला से अक्षय का एक पोस्टर शेयर किया और लिखा, 'बंगले से एक खबर आई है! दरवाजे 15 मई 2026 को खुलेंगे. सिनेमाघरों में मिलते हैं #BhoothBangla” पोस्टर पर रिलीज डेट भी लिखी थी.
धुरंधर 2 का असर?
हालांकि मेकर्स ने पहले भूत बंगला की रिलीज के बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की थी, लेकिन पिछले महीने तक यह बताया जा रहा था कि फिल्म अप्रैल में रिलीज होगी. मई में रिलीज होने का कोई ऑफिशियल कारण नहीं बताया गया है, लेकिन इंटरनेट पर कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या यह रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के मार्च में रिलीज होने के बाद होने वाले असर से बचने के लिए किया गया है.
भूत बंगला के बारे में
प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'भूत बंगला' 15 साल बाद बड़े पर्दे पर फिल्ममेकर का अक्षय कुमार के साथ रीयूनियन है. फिल्म की शूटिंग पिछले साल मई में पूरी हो गई थी, और एक्टर ने सेट से एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर करके इस बात की पुष्टि की थी. अक्षय कुमार के अलावा, फिल्म में तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, जिस्सू सेनगुप्ता, असरानी और वामिका गब्बी भी हैं. इसे राजस्थान, जयपुर और हैदराबाद में शूट किया गया है.