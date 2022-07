रणवीर सिंह की तस्वीरों पर बवाल, ये स्टार्स भी करा चुके हैं न्यूड फोटोशूट

न्यूड फोटोशूट कराकर हैंडसम हंक रणवीर सिंह बुरे फंसते दिख रहे हैं. रणवीर की न्यूड तस्वीरों पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. एक्टर की तस्वीरों पर हो रही ट्रेलिंग के बीच अब रणवीर के खिलाफ मुंबई के चैंबूर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है.

न्यूड फोटोशूट कराने पर रणवीर की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है. रणवीर के खिलाफ IPC की धारा 509, 292, 294, आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत केस दर्ज किया गया है. सोशल मीडिया से रणवीर की न्यूड तस्वीरें हटाने की बात भी की जा रही है.

रणवीर से पहले वायरल हो चुकी हैं कई स्टार्स की न्यूड फोटोज

रणवीर सिंह की न्यूड तस्वीरों पर विवाद लगातार बढ़ रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणवीर सिंह पहले ऐसे एक्टर नहीं हैं, जिन्होंने न्यूड फोटोशूट कराया है. उनसे पहले भी कई स्टार्स अपने न्यूड फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुके हैं और उन्हें फैंस की तारीफ भी मिली है.

सवाल ये है कि अगर बाकी स्टार्स के न्यूड फोटोशूट की तस्वीरों का मामला कानूनी पचड़े तक नहीं पहुंचा, तो फिर रणवीर की ही तस्वीरों पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? ये सवाल हमारा नहीं, बल्कि उन लोगों का है, जो रणवीर के न्यूड फोटोशूट पर एक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं. जी हां, हेटर्स के बीच रणवीर के कई फैंस ने उनकी तस्वीरों को पसंद भी किया है. कई बॉलीवुड स्टार्स जैसे आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, पूनम पांडे, उर्फी जावेद ने रणवीर के न्यूड फोटोशूट पर उनका साथ दिया है. तो फिर रणवीर की तस्वीरों पर ही विवाद क्यों?

आइए आपको मिलाते हैं उन स्टार्स से जो रणवीर सिंह से पहले ही न्यूड फोटोशूट कराकर चर्चा में रह चुके हैं. इनमें शामिल हैं...



राहुल खन्ना

रणवीर सिंह से पहले एक्टर राहुल खन्ना ने भी अपनी एक न्यूड लुक में तस्वीर शेयर की थी. तस्वीर में राहुल खन्ना बिना कपड़ों के काउच पर बैठे दिखे थे. उन्होंने सिर्फ शूज और सॉक्स पहनकर ही पोज दिया था. रणवीर सिंह की न्यूड तस्वीरों पर जहां इतना बवाल हो रहा है, तो राहुल खन्ना को उनकी न्यूड फोटो पर फैंस और सेलेब्स की तारीफ मिली थी.

जॉन अब्राहम भी करा चुके हैं न्यूड फोटोशूट

सुपर डैशिंग और फिट एक्टर जॉन अब्राहम भी अपने न्यूड फोटोशूट की तस्वीर शेयर करके चर्चा में रह चुके हैं. साल 2021 में जॉन अब्राहम ने बिना कपड़ों के सोफे पर बैठे हुए अपनी न्यूड फोटो शेयर की थी. उन्होंने सिर्फ तकिए संग पोज दिया था.

मिलिंद सोमन

न्यूड फोटोशूट कराने का ट्रेंड अगर किसी ने शुरू किया है, तो वो हैं फेमस मॉडल मिलिंद सोमन. मिलिंद सोमन ने कई सालों पहले मॉडल और मिस इंडिया मधु सप्रे संग न्यूड फोटोशूट कराया था. मिलिंद ने न्यूड फोटोशूट के लिए सिर्फ शूज पहने थे और गले में python डालकर पोज दिया था. हालांकि, उनके इस फोटोशूट पर भी काफी बवाल हुआ था.

Keep seeing this pop up on my timelines every once in a while :) its 25 years old, no social media no internet either I think ! wonder what the reaction would have been if it had been released today 😋 pic.twitter.com/uOvPAGCm6q