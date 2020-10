माधुरी को बचाने के लिए अमिताभ-गोविंदा ने गुंडों को पीटा, एक्ट्रेस ने शेयर किया सीन

साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' को रिलीज हुए आज 22 साल पूरे हो गए हैं. अमिताभ बच्चन, गोविंदा, रवीना टंडन, और राम्या कृष्णन स्टारर इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का एक सीन माधुरी दीक्षित ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

माधुरी ने फिल्म का वो सीन शेयर किया है जिसमें फिल्म की शूटिंग को असली हमला समझकर अमिताभ और गोविंदा फाइट करने लगते हैं. इस सीन में बिग बी और गोविंदा को माधुरी दीक्षित को बचाना होता है. माधुरी ने ये सीन शेयर करते हुए लिखा, "बड़े मियां छोटे मियां का ये सीन अभी भी मुझे हंसने पर मजबूर कर देता है."

उन्होंने लिखा, "अमिताभ बच्चन, गोविंदा, डेविड धवन और पूरी टीम के साथ काम करने का अनुभव काफी मजेदार रहा." बता दें कि डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई थी. रूमी जाफरी की लिखी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और गोविंदा का डबल रोल था.

The scenes from #BadeMiyanChoteMiyan still crack me up 😂 It was such a fun experience working with @SrBachchan ji, #Govinda ji, #DavidDhawan sir & the entire team. #22YearsOfBMCM pic.twitter.com/g315EfRhJq