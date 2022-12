Avatar 2 की पहले दिन बंपर शुरुआत, तोड़े हॉलीवुड फिल्मों की इंडिया में कमाई के रिकॉर्ड!

2009 में आई जेम्स कैमरन की फिल्म 'अवतार' ने इंडियन दर्शकों को शानदार विजुअल्स से हैरान कर दिया था. उस समय स्पेशल इफेक्ट्स वाली फिल्में इतनी ज्यादा नहीं बनती थीं और 'अवतार' में तो ग्राफिक्स से एक पूरा नया संसार खड़ा किया गया था. दुनिया भर में 'अवतार' ने ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था और आजतक दुनिया की सबसे कमाऊ फिल्म है. इसके सीक्वल का इंतजार सालों से किया जा रहा था.

आखिरकार 'अवतार' फैन्स का इंतजार पूरा हो गया है और इसका सीक्वल 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' शुक्रवार को थिएटर्स में पहुंच गया है. पहली फिल्म की तरह 'अवतार 2' को भी बेहतरीन रिव्यू मिले हैं और फिल्म देख चुके लोग सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे. फैन्स के प्यार का कमाल ये हुआ है कि 'अवतार 2' को बॉक्स ऑफिस पर बहुत शानदार शुरुआत मिली है.

'अवतार 2' ओपनिंग कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस से आ रहीं रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 'अवतार 2' ने शुक्रवार को उम्मीदों से भी कहीं बढ़कर ओपनिंग ली है. पहले दिन फिल्म का कलेक्शन 38 से 40 करोड़ रुपये के करीब हुआ है. अनुमान है कि फाइनल कलेक्शन आने पर ये आंकड़ा 41 करोड़ तक भी पहुंच सकता है.

हॉलीवुड फिल्मों की ओपनिंग का रिकॉर्ड

मार्वल की 'अवेंजर्स: एंड गेम' इंडिया में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली हॉलीवुड फिल्म है. 2019 में आई इस बड़ी फिल्म ने पहले ही दिन 53 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. 'अवतार 2' को जोरदार ओपनिंग तो मिली है, लेकिन 'एंड गेम' का रिकॉर्ड अपनी जगह बकरार है. इंडिया में सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में 'अवतार 2' दूसरे नंबर पर पहुंची है. इन फिल्मों की टॉप 5 लिस्ट कुछ इस तरह है:

1. अवेंजर्स: एंड गेम (Avengers: End Game) - 53.10 करोड़ रुपये

2. अवतार: द वे ऑफ वाटर (Avatar: The Way Of Water) - 38 करोड़ रुपये* (अनुमान)

3. स्पाइडरमैन: नो वे होम (Spider- Man: No Way Home) - 32.67 करोड़ रुपये

4. अवेंजर्स इनफिनिटी वॉर (Avengers: Infinity War) - 31.30 करोड़ रुपये

5. डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस (Doctor Strange In The Multiverse Of Madness) - 27.50 करोड़ रुपये

शनिवार के लिए भी 'अवतार 2' की एडवांस बुकिंग जबरदस्त है. माना जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन भी फिल्म आराम से 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. उम्मीद है कि पहले वीकेंड में ही 'अवतार 2' का इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 150 करोड़ पार कर जाएगा.