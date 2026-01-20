शादी के 12 साल बाद दूसरी बार पिता बनेंगे एटली, पत्नी ने दी गुड न्यूज, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

नए साल का पहला महीना और फिल्ममेकर एटली ने बड़ी खुशखबरी शेयर की है. ना... ना... फिल्म के बारे में मत सोचना. क्योंकि पर्सनल लाइफ नाम की भी कोई चीज होती है. असल में डायरेक्टर साहब का परिवार बढ़ने वाला है. एटली की पत्नी प्रिया दूसरी बार मां बनने वाली हैं.

दूसरी बार पिता बनेंगे एटली

एटली और प्रिया की जिंदगी में एक बार फिर से बहार आने वाली है. कपल ने 2023 में अपने पहले बच्चे बेटे मीर का वेलकम किया था. बेटे का पिता बनने के बाद एटली अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने के लिए तैयार हैं. कपल ने इंस्टाग्राम पर दूसरी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है.

सेकेंड प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट करते हुए प्रिया ने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें प्रिया और एटली की खुशी की गवाही दे रही हैं. एक फोटो में प्रिया अपने बेबी बंप को सहलाते हुए रिलैक्स दिख रही हैं. एटली मुस्कुराते हुए उनके पास बैठे हैं. दूसरे फ्रेम में उनका छोटा बेटा मीर खेलते हुए दिख रहा है.

एक और फोटो में उनके पेट्स शूट के आसपास लेटे-लेटे चिल कर रहे हैं. प्रिया ने अपनी नोट में सबके नाम लिखकर साइन ऑफ किया. कैप्शन में प्रिया ने लिखा, हमारा घर अब और भी कोजी होने वाला है. हमारे नए सदस्य के आने से! हां! हम फिर से प्रेग्नेंट हैं. आप सबकी बधाइयां, प्यार और प्रार्थनाओं की जरूरत है.

फैन्स-सेलेब्स ने लुटाया प्यार

एटली और प्रिया के दूसरे बेबी के लिए फैन्स-सेलेब्स बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. समांथा रुथ प्रभु ने लिखा, बहुत-बहुत खूबसूरत. बधाई हो मेरी खूबसूरत मम्मी. कल्याणी प्रियदर्शन ने हार्ट इमोजी बनकर कपल के आने वाले मेहमान के लिए प्यार लुटाया. जाह्नवी कपूर ने बेस्ट लिख कर कपल के लिए खुशी जताई.

फिल्ममेकर एटली और प्रिया ने कई साल डेटिंग के बाद 2014 में शादी रचाई थी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के करीबी दोस्त और परिवार शामिल था. शादी के 9 साल बाद कपल ने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया. अब वो दूसरी बार पेरेंट बनने के लिए तैयार हैं. एटली साउथ सिनेमा के सफल डायरेक्टर्स में से एक हैं और प्रिया ने हर कदम पर उनका बराबर सपोर्ट किया है.

