'डॉन 3' के लिए एटली को नहीं किया अप्रोच शाहरुख खान की वापसी पर भी सस्पेंस

एक्टर रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से बाहर होने के बाद फिल्म की कास्टिंग को लेकर कई रिपोर्ट्स आई हैं जो इस फ्रेंचाइजी को फिर से शुरू करेंगी. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शाहरुख खान अब इस रोल को फिर से करने जा रहे हैं, लेकिन एक शर्त पर. वह चाहते हैं कि एटली जिन्होंने जवान में उन्हें डायरेक्ट किया था, इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करें. अब इस पर नई बात पता चली है.

और पढ़ें

इंडिया टुडे/आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक, डॉन 3 में एटली को लाए जाने की अफवाहें पूरी तरह से गलत हैं. एटली से कभी भी फिल्म के लिए संपर्क नहीं किया गया है और उनका इस फ्रेंचाइजी से कोई लेना-देना नहीं है. इसी के साथ शाहरुख खान की वापसी को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है. सूत्रों का कहना है कि 'डॉन 3' के मेकर्स अभी फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट को लॉक करने पर फोकस कर रहे हैं. इसके बाद ही वो कास्टिंग प्रोसेस शुरू करेंगे.

शाहरुख ने एटली को किया अप्रोच?

टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान 'डॉन 3' के लिए फरहान अख्तर के साथ फिर से हाथ मिलाने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया है कि वह फिल्म में तभी वापसी करेंगे जब 'जवान' फेम डायरेक्टर एटली को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा. शाहरुख का मानना है कि एटली के आने से फिल्म का स्केल और ग्लोबल अपील काफी बढ़ जाएगी.



किंग खान चाहते हैं कि 'डॉन' का अगला पार्ट पहले से कहीं ज्यादा भव्य और रोमांचक हो, और उन्हें लगता है कि एटली इस विजन को बखूबी पर्दे पर उतार सकते हैं. फिलहाल मेकर्स इस पर विचार कर रहे हैं और अभी तक कोई ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है.

Advertisement

शाहरुख पर क्या बोले थे एटली?

2023 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में एटली ने शाहरुख के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था. उन्होंने कहा, 'मैंने खान सर से बहुत कुछ सीखा, धैर्य रखना, सब कुछ सही करना, फिल्म को अगले लेवल पर ले जाना. शाहरुख सर ने मुझे सिखाया है कि स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाना है. मेरी अगली फिल्म में और भी बेहतर एनर्जी होगी और हम जवान से भी कुछ बड़ा बनाएंगे.'

बता दें कि जवान बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. फिल्म ने रिलीज के 18 दिनों के अंदर ही दुनिया भर में ₹1000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली थी. शाहरुख के अलावा जवान में नयनतारा और विजय सेतुपति भी लीड रोल में थे. संजय दत्त और दीपिका पादुकोण ने भी फिल्म में कैमियो किया था. यह फिल्म 7 सितंबर, 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज हुई थी.

डॉन 3 के बारे में

अगस्त 2023 में फरहान अख्तर ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो के साथ खुलासा किया था कि रणवीर सिंह हिट फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में नए डॉन होंगे. रणवीर सिंह के साथ फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया गया था. वहीं इससे पहले, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ने पिछले वर्जन में यह किरदार निभाया था. डॉन 3 की कास्ट के लिए अभी भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.

---- समाप्त ----