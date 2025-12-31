scorecardresearch
 
Ikkis देखकर रो पड़े शहीद अरुण खेत्रपाल के भाई, अगस्त्य नंदा को लगाया गले

अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' एक जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म रिलीज से पहले अरुण खेतरपाल के भाई मुकेश खेतरपाल ने इसका रिव्यू किया है.

इक्कीस देखकर भावुक हुए मुकेश खेतरपाल (Credit: Instagram/MaddockFilms)
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 1 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. ये फिल्म नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने बनाई है. 'इक्कीस' सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की इंस्पायरिंग कहानी बताती है, जो भारत के सबसे युवा परम वीर चक्र विजेता थे. 

फिल्म रिलीज से पहले मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसमें खेतरपाल के छोटे भाई मुकेश खेतरपाल भी आए थे. फिल्म देखते हुए मुकेश भावुक हो गए और अगस्त्य को गले लगा लिया. जानते हैं कि मुकेश खेतरपाल ने फिल्म को कैसा रिव्यू दिया. 

रोने लगे अरुण खेतरपाल के भाई
पीवीआर सिनेमा ने मुकेश खेतरपाल को लेकर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो फिल्म निर्माता श्रीराम राघवन से कहते दिख रहे हैं मेरी शिकायत यही है कि आपने मुझे रुला दिया. आपने मुझे कुछ ऐसी बातें फिर से याद दिला दीं, जो मेरे दिमाग में थीं. जब मैंने उन पलों को स्क्रीन पर देखा, तो मैं इतना इमोशनल हो गया कि रोना बंद नहीं कर सका. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आगे वो कहते हैं कि अब जब मैंने फिल्म देख ली है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमने फिल्म का जो ट्रेलर देखा, फिल्म उससे 10 गुना या शायद 20 गुना या 100 गुना बेहतर है. बहुत शानदार. फिर उन्होंने अगस्त्य की तरफ मुड़कर कहा, तुम जो भी हो, जिंदगी भर अरुण ही बने रहोगे.  ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता. बहुत अच्छा किया. इतना कहते हुए उन्होंने अगस्त्य को गले लगा लिया. 

कास्टिंग डायरेक्टर ने की थी तारीफ
हाल ही में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने भी 'इक्कीस' देखी और अपने एक्स हैंडल पर लिखा, अभी-अभी 'इक्कीस' देखी. एक ऐसी फिल्म जो दिल से बनाई गई है. कोमल, ईमानदार स्टोरीटेलिंग जो खत्म होने के बाद भी साथ रहती है. धर्मेंद्र सर... क्या ग्रेस, क्या गहराई. अगर ये आपकी आखिरी फिल्म है, तो दिल सच में टूट जाता है. जयदीप अहलावत आपको सलाम. इसकी उम्मीद नहीं की थी. अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया का वेलकम, दोनों स्क्रीन पर कमाल के लगे.

फिल्म 'इक्कीस' से अगस्त्य नंदा के साथ अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं. 

