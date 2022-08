Boycott Bollywood ट्रेंड पर बोलकर बुरे फंसे Arjun Kapoor, हुए ट्रोल, लोग बोले- लोगों को धमकाना नहीं, तुम्हारी फिल्में...

Arjun Kapoor on Boycott Bollywood Trend: बॉलीवुड फिल्मों को बॉयकॉट करने का एक ट्रेंड सा बन गया है. बड़े-बड़े स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट रही हैं. फिल्मों के रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर लोग बायकॉट ट्रेंड चला रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड सितारों और फिल्म से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. बॉयकॉट ट्रेंड पर अब अर्जुन कपूर ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन वो खुद ही ट्रोल हो गए.

बॉयकॉट ट्रेंड पर क्या बोले अर्जुन कपूर?

बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर चल रहे ट्रेंड पर अर्जुन कपूर ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. अर्जुन ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा संग बातचीत में बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि इस पर चुप्पी साधकर इंड्स्ट्री के लोगों ने गलती की है. अर्जुन ने कहा- ये हमारी शराफत थी, लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया. मुझे लगता है कि हमनें ये मानकर गलती की है कि हमारा काम हमारे लिए बोलेगा.

अर्जुन ने आगे कहा- आपको हर बार अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि अब हमनें बहुत सहन कर लिया है और लोगों ने इसे अपनी आदत बना ली है. हम लोगों को एक साथ आगे आकर इसे लेकर कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो हमारे बारे में लिखेंगे और जो हैशटैग ट्रेंड कराएंगे, उनका रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है.

अर्जुन ने ये भी कहा- जब हम कोई फिल्म करते हैं और वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करती है, तो उस समय लोग हमें हमारे काम की वजह से पसंद करते है, हमारे सरनेम की वजह से नहीं. अब ज्यादा होने लगा है...ये अनफेयर है.

अर्जुन पर भड़के लोग

अर्जुन के इस बयान पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है. सोशल मीडिया पर लोग अर्जन को खरी-खोटी सुना रहे हैं. एक यूजर ने अर्जुन को ट्रोल करते हुए उनकी अब तक की सभी फ्लॉप फिल्में गिनवा दी हैं. यूजर ने लिखा- नेपो किड अर्जुन कपूर के करियर में हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्में हैं और वो बॉलीवुड के एक होने की बात कर रहे हैं. अगर अर्जुन कपूर नेपो किड नहीं होते तो उनको इतनी सारी फिल्में भी नहीं मिलतीं.

एक यूजर ने तो अर्जुन को ट्रोल करते हुए उन्हें सिर्फ मलाइका अरोड़ा का बॉयफ्रेंड बता दिया है. यूजर ने लिखा- आप अपनी फिल्मों से ज्यादा मलाइका अरोड़ा के बॉयफ्रेंड के नाम से ही जाने जाते हो. लोगों को धमकाने की कोशिश मत करना. यूजर ने ये भी लिखा कि अर्जुन आगे भी डिजास्टर फिल्म बनाएंगे.

अर्जुन कपूर के बयान पर लोग जितने गुस्से में रिएक्ट कर रहे हैं, उससे इतना तो साफ हो गया है कि बॉलीवुड को लेकर लोगों के दिलों में जगह खत्म होती जा रही है. बॉलीवुड को लोग बुरी तरह नकार रहे हैं. ऐसे में ये हिंदी फिल्मों के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.