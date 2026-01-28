अरिजीत से जबरदस्ती गवाया गया 'बॉर्डर 2' का गाना? दावे पर भड़के T-series के मालिक, दिया जवाब

प्लेबैक सिंगिंग से एक कदम पीछे हटने के अरिजीत सिंह के फैसले के बाद से लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं. आखिर इसके पीछे असली वजह क्या है. कहीं कहा गया कि वह म्यूजिक बिजनेस के तौर-तरीकों से निराश हो चुके हैं, तो कहीं यह भी चर्चा हुई कि वह बस इससे बोर हो गए हैं. X पर उनके नाम से जुड़े एक अकाउंट के ट्वीट का भी हवाला दिया गया. इन तमाम चर्चाओं के बीच एक और अफवाह सामने आई कि हाल ही में उनसे एक देशभक्ति गीत जबरदस्ती गवाया गया.

बॉर्डर में जबरन गाया गाना?

मंगलवार देर रात रेडिट पर आई एक पोस्ट से इस अफवाह ने जोर पकड़ा. इसके बाद लोग जल्दी ही फिल्म बॉर्डर 2 में इस्तेमाल हुए गाने ‘घर कब आओगे’ की ओर इशारा करने लगे. यह गाना फिल्म बॉर्डर के आइकॉनिक सॉन्ग ‘संदेसे आते हैं’ का रीप्राइज्ड वर्जन है. इस गाने को सोनू निगम, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ के साथ अरिजीत सिंह ने भी गाया है.

हालांकि जब हिंदुस्तान टाइम्स ने बॉर्डर 2 के को-प्रोड्यूसर भूषण कुमार से इस बारे में बात की, तो उन्होंने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया. भूषण कुमार ने कहा- आप अरिजीत को फोन करके खुद पूछ लीजिए, यह सब पूरी तरह बकवास है.

वायरल पोस्ट में क्या दावा किया गया?

पोस्ट में दावा किया गया था- इंडस्ट्री के कुछ लोगों का कहना है कि अरिजीत बड़े म्यूजिक लेबल्स के काम करने के तरीके से काफी परेशान थे, खासतौर पर एक ताकतवर म्यूजिक लेबल के मालिक से, जो रचनात्मक मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल और आक्रामक व्यावसायिक फैसलों के लिए जाना जाता है. चर्चा के मुताबिक, हाल ही में एक देशभक्ति गीत के रीमेक को जबरदस्ती फिट करना आखिरी वजह बना, जिससे अरिजीत रचनात्मक रूप से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उनसे उस गाने को लीड करने की उम्मीद की गई.

अरिजीत सिंह का रिटायरमेंट पोस्ट क्या कहता है?

इन तमाम अफवाहों के बीच यह बात भी जरूरी है कि अरिजीत सिंह ने अपने रिटायरमेंट के ऐलान में साफ किया था कि वह संगीत बनाना बंद नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि वह सिर्फ फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बना रहे हैं, लेकिन म्यूजिक, लाइव परफॉर्मेंस और दूसरे क्रिएटिव काम जारी रहेंगे.

अपने पोस्ट में अरिजीत ने यह भी संकेत दिया था कि यह फैसला उनका निजी और सोच-समझकर लिया गया कदम है, न कि किसी एक गाने, फिल्म या व्यक्ति की वजह से. उन्होंने यह भी बताया कि उनके कुछ गाने अभी रिलीज होने बाकी हैं.

