'खैरियत से रहना भाई' अरिजीत के ब्रेक पर रूपरेखा का पोस्ट, कभी अफेयर के थे चर्चे

सिंगर अरिजीत सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग कारण से छाए हुए हैं. उन्होंने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक ले लिया है, जिससे फैंस निराश हैं. कई लोग अरिजीत के इस फैसले पर रिएक्ट कर रहे हैं. अब उनके रिटायरमेंट पोस्ट पर उन्हीं की साथी रही सिंगर रूपरेखा बनर्जी ने एक पोस्ट शेयर की है, जो काफी वायरल हो रही है.

और पढ़ें

अरिजीत के संन्यास पर रूपरेखा ने किया कमेंट

रूपरेखा बनर्जी और अरिजीत सिंह एक साथ 'फेम गुरुकुल' रियलिटी शो में थे, जो सोनी टीवी पर साल 2005 में आया करता था. ये पहली बार था जब अरिजीत नेशनल टीवी पर अपने सिंगिंग टैलेंट से छाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि इस शो को उन्होंने नहीं, बल्कि रूपरेखा बनर्जी और काजी तौकीर ने जीता था.

रूपरेखा बनर्जी ने फेसबुक पर अरिजीत और अपना एक थ्रोबैक फोटो 'फेम गुरुकुल' शो के सेट से शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सिंगर के अचानक रिटायरमेंट पर भी कमेंट किया. हालांकि वो अपनी बातों को लेकर ट्रोल होने लगीं. रूपरेखा ने लिखा, 'मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं. प्लेबैक की भागदौड़ से ब्रेक ले रही हूं. थोड़ा आराम कर लो. कल फिर से उठना पड़ेगा और नया इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाने में लग जाना पड़ेगा. आपका नया गाना सुनने के लिए खुद को कब तक रोक पाएंगे हम? मैं भी आपके लाखों फॉलोअर्स में से एक हूं. खैरियत से रहना भाई.'

Advertisement

क्यों ट्रोल हो रहीं रूपरेखा बनर्जी?

रूपरेखा को यूजर्स उनके कमेंट्स के लिए इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अरिजीत को 'भाई' कहकर संबोधित किया है. दरअसल रूपरेखा और अरिजीत की नजदीकियों के काफी चर्चे रहे हैं. कहा जाता था कि दोनों एक-दूसरे से करीबी रिश्ता रखते थे. उनकी शादी हुई थी. रूपरेखा को अरिजीत की पहली पत्नी कहकर भी बुलाया गया. ऐसे में यूजर्स कह रहे हैं कि वो अपने 'एक्स' को क्यों भाई कहकर बुला रही हैं.

हालांकि रूपरेखा ने अरिजीत सिंह संग शादी की खबरों पर कई बार बात की हुई है. उन्होंने इसे अफवाह कहकर खारिज किया. रूपरेखा ने साल 2021 में सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने और अरिजीत के रिश्ते पर बात की थी और शादी की बातों को खारिज किया.

बाद में उन्होंने मीडिया से भी कहा, 'ये महज एक अफवाह है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. मैं पहले भी ये कह चुकी हूं. इस तरह की बातों से मैं और मेरा परिवार परेशान हैं. पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया. बाद में देखा कि ये बात आग की तरह फैल रही है. मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी अच्छी दोस्ती इस तरह धूमिल हो गई है. मैंने अरिजीत के मैनेजर को इस बारे में बताया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला.'

Advertisement

बात करें रूपरेखा बनर्जी की, तो वो 'फेम गुरुकुल' शो जीतने के बावजूद कहीं गायब सी हो गई हैं. उनके साथ-साथ काजी तौकीर भी बेहद कम ही मौकों पर नजर आते हैं. हालांकि शो में 6वें आए अरिजीत आज के समय में ग्लोबल स्टार हैं. उन्होंने हॉलीवुड के एड शीरन के साथ भी कोलैब किया है. उनके गाने बॉलीवुड फिल्मों की जान माने जाते हैं.

---- समाप्त ----