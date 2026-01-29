बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने के फैसले ने भारत के साथ-साथ पाकिस्तान तक के फैंस को हिलाकर रख दिया है. अपनी सुरीली आवाज और बढ़िया म्यूजिक से अरिजीत ने देश और दुनिया के लोगों का दिल जीता था. ऐसे में उनका अचानक प्लेबैक छोड़ने का ऐलान सभी के लिए चौंकाने वाला था. अब पाकिस्तान के जाने माने सिंगर साहिर अली बग्गा ने अरिजीत सिंह के फैसला पर रिएक्शन दिया है.

और पढ़ें

पाकिस्तानी सिंगर ने अरिजीत पर क्या कहा?

साहिर ने अरिजीत के फैसले की वाहवाही की है. साथ ही इंडस्ट्री में होने वाली आर्टिस्ट की बेकद्री की ओर भी इशारा किया. साहिर अली बग्गा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'अरिजीत सिंह ने म्यूजिक नहीं छोड़ा, उन्होंने आजादी चुनी है. क्योंकि एक सच्चा आर्टिस्ट कभी किट नहीं करता, बल्कि खुद को और बेहतर करता है.'

उन्होंने आगे खुद म्यूजिक इंडस्ट्री को अलविदा कहने की ओर हिंट दिया. साहिर ने लिखा, 'जब कोई एक इंडस्ट्री को बनाने के लिए सालों मेहनत करता है, और वही इंडस्ट्री उसका दिल तोड़ दे, तो मुश्किल मगर जरूरत फैसले लेने पड़ते हैं. मैं भी जल्द ही कुछ जरूरी फैसले लेने वाला हूं. और उनका ऐलान पब्लिक में करूंगा. एक नई म्यूजिक जर्नी शुरू होने वाली है. एक जर्नी जो सच, आजादी और प्योर आर्ट से भारी है. नया चैप्टर जल्द ही शुरू होगा. तब तक जुड़े रहें.'

Advertisement

साहिर अली बग्गा ने शेयर की पोस्ट (Photo: Screengrab)

कौन हैं साहिर अली बग्गा?

सिंगर की ये पोस्ट वायरल हो गई है. उनके फैंस इससे काफी घबराए हुए हैं. साहिर के लिए फैंस खुश हैं, लेकिन उनके आगे लिये जाने वाले फैसले को जानने के लिए चाहनेवालों के मन में हलचल है. साहिर, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में से एक हैं. उन्होंने 'कहीं दीप जले', 'ऐ दिल तू बता', 'जरूरी था', 'दिल लगी' समेत कई बढ़िया गाने गाए हैं. इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी कोक स्टूडियो के हिट गाने 'बाजी', 'मलंग', 'रोए रोए' को भी गाया है.

अरिजीत सिंह ने किया था ऐलान

अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट से सभी को चौंका दिया था. उन्होंने ऐलान किया कि वे प्लेबैक सिंगिंग से दूर हो रहे हैं. सिंगर ने लिखा था, 'हैलो, सभी को हैप्पी न्यू ईयर. मैं आप सभी को इतने सालों से मिले प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबने मुझे सुनने वाले के रूप में इतना प्यार दिया. मैं खुशी से ऐलान करता हूं कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के रूप में कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. ये एक शानदार सफर रहा.'

सिंगर ने अपने प्राइवेट एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर ऐसा करने का कारण भी बताया था. उन्होंने लिखा था, 'इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, कई कारण हैं और मैं काफी लंबे समय से यह करने की कोशिश कर रहा था. आखिरकार मैंने सही हिम्मत जुटाई. एक कारण तो सरल है- मैं जल्दी बोर हो जाता हूं. इसलिए मैं स्टेज पर वही गाने अलग-अलग अरेंजमेंट्स में परफॉर्म करता हूं. तो बात ये है कि मुझे बोरियत हो गई. मुझे कुछ दूसरा म्यूजिक करने की जरूरत है ताकि जी सकूं. एक और कारण ये है कि मैं किसी नए सिंगर को उभरते हुए देखकर असली मोटिवेशन पाना चाहता हूं.' हालांकि माना जा रहा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आने वाली मुश्किलों के चलते अरिजीत सिंह ने ये कदम उठाया है.

---- समाप्त ----