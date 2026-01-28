करोड़ों में अरिजीत की नेटवर्थ, महंगी गाड़ियों-4 फ्लैटों के मालिक, 1 गाने की कितनी लेते हैं फीस?

फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान करके सभी को होश उड़ा दिए हैं. अपनी मधुर आवाज और सादगी भरे व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले अरिजीत ने म्यूजिक वर्ल्ड में सबसे वफादार फैन बेस में से एक बनाया है. टीवी रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' से अपनी यात्रा शुरू करने से लेकर बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सिंगर बनने तक, उनका सफर कमाल का रहा है.

और पढ़ें

कितनी है अरिजीत सिंह की नेटवर्थ?

लगभग एक दशक के करियर में अरिजीत सिंह ने हिंदी, बंगाली, मराठी और तेलुगू सहित कई भाषाओं में तकरीबन 300 से ज्यादा गाने गाए हैं. 'गहरा हुआ' (धुरंधर), 'तैनु खबर नहीं' (मुंज्या), 'सतरंगा' (एनिमल) और अनगिनत रोमांटिक चार्टबस्टर गानों ने उन्हें इंडस्ट्री में अपना दबदबा कायम करने में मदद की है. अपने सिंगिंग करियर में अरिजीत ने फेम के साथ-साथ शोहरत भी पाई.

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अरिजीत सिंह की अनुमानित नेट वर्थ लगभग 414 करोड़ रुपये है. यह आंकड़ा उन्हें भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिंगर्स में शामिल करता है. उनकी कमाई प्लेबैक सिंगिंग, लाइव कॉन्सर्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और म्यूजिक रॉयल्टी से आती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरिजीत सालाना करीब 70 करोड़ रुपये कमाते हैं, जो सोल्ड-आउट शो और ग्लोबल फैन फॉलोइंग से संभव होता है.

Advertisement

फिल्मों में गाना गाने के लिए लेते हैं इतनी फीस

सिंगर ने रियल एस्टेट और लग्जरी एसेट्स में भी भारी निवेश किया है. अरिजीत के पास मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक बिल्डिंग में चार अपार्टमेंट्स हैं, इसमें हर एक अपार्टमेंट की वैल्यू करीब 9 करोड़ रुपये है. उनके कार कलेक्शन में रेंज रोवर वोग (1.8 से 4 करोड़ रुपये के बीच), हमर H3 और मर्सिडीज-बेंज (57 लाख से 1.5 करोड़ रुपये के बीच) शामिल हैं. अपनी बेमिसाल पॉपुलैरिटी के कारण अरिजीत अपने काम के लिए प्रीमियम भी फीस लेते हैं. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, वे फिल्म प्रोजेक्ट्स में एक गाना गाने के लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपये चार्ज करते हैं. जबकि कुछ चुनिंदा प्रोडक्शन्स के लिए इससे भी ज्यादा फीस सिंगर लेते हैं.

लाइव परफॉरमेंस के लिए लेते हैं करोड़ों?

अरिजीत की लाइव परफॉरमेंस की फीस इससे कहीं ज्यादा है. पिछले साल म्यूजिक कंपोजर मॉन्टी शर्मा ने एचटी म्यूजिक को दिए इंटरव्यू में बताया था कि अरिजीत एक परफॉरमेंस के 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. अन्य रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वे दो घंटे के लाइव कॉन्सर्ट के लिए करीब 14 करोड़ रुपये कमाते हैं, जिससे वे न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबली सबसे ज्यादा कमाई करने वाले म्यूजिशियंस में शुमार हैं.

Advertisement

दो बार नेशनल अवॉर्ड विनर रह चुके अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग का ऐलान कर फैंस को चौंका दिया. अपनी पोस्ट में अरिजीत ने लिखा, 'हैलो, सभी को हैप्पी न्यू ईयर. मैं आप सभी को इतने सालों से मिले प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबने मुझे सुनने वाले के रूप में इतना प्यार दिया. मैं खुशी से ऐलान करता हूं कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के रूप में कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. ये एक शानदार सफर रहा.' इस खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया है.

---- समाप्त ----