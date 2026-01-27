scorecardresearch
 
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा अलविदा, ऐलान कर लिखा- यहीं खत्म कर रहा हूं

अरिजीत सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने की बात कही है. जानिए उनके इमोशनल पोस्ट, करियर संघर्ष और म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी बड़ी उपलब्धियां.

अरिजीत सिंह ने लिया चौंकाने वाला फैसला (Photo: Instagram @arijitsingh)
बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और सफल गायकों में से एक अरिजीत सिंह ने साल के पहले ही महीने में एक ऐसा ऐलान किया है, जिसने उनके फैंस को भावुक कर दिया है. सिंगर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि वह अब आगे से प्लेबैक सिंगर के तौर पर नए असाइनमेंट नहीं लेंगे.

अरिजीत सिंह ने किया पोस्ट

अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए अपने पोस्ट में लिखा- नमस्ते, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं. इतने सालों से श्रोताओं के रूप में मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं आगे से प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया काम नहीं लेने वाला हूं. मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूं. यह एक बेहद खूबसूरत सफर रहा.

इस पोस्ट के सामने आते ही म्यूजिक इंडस्ट्री और फैंस के बीच हलचल मच गई है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arijit Singh (@arijitsingh)

रियलिटी शो से हुई थी शुरुआत

अरिजीत सिंह आज भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं. उनकी आवाज न सिर्फ रोमांटिक गानों की पहचान बनी, बल्कि दर्द, सूफी और देशभक्ति गीतों में भी उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी. 

फिल्म ‘आशिकी 2’ का गाना ‘तुम ही हो’ अरिजीत के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. उन्होंने हिंदी के साथ-साथ बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ में भी गाने गाए. सिंगर अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं.

उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर अवॉर्ड्स समेत कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं. Spotify, YouTube और अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर वह दुनिया के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले भारतीय कलाकारों में शामिल हैं.

संघर्ष भरा रहा अरिजीत सिंह का सफर

अरिजीत सिंह का सफर आसान नहीं रहा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रियलिटी शो ‘फेम गुरुकुल’ से की थी, जहां वह जीत नहीं पाए. इसके बाद इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लंबे समय तक उन्हें संघर्ष करना पड़ा. लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने वो मुकाम पाया हर फिल्म में उनकी आवाज का एक गाना होना जरूरी माना गया.

आज वो करोड़ों दिलों के धड़कन हैं. उनकी आवाज सुनने को सभी बेकरार रहते हैं. ऐसे में उनका नए प्रोजेक्ट्स को लेने इनकार करना, उनके रिटायरमेंट की ओर इशारा करता है. फैंस इस खबर से शॉक्ड हैं. 

---- समाप्त ----
