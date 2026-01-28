तलाकशुदा दोस्त से रचाई थी दूसरी शादी, कौन हैं अरिजीत की पत्नी? लाइमलाइट से हैं दूर

अरिजीत सिंह बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सिंगर्स में शुमार हैं, जिन्होंने अपनी रूहानी आवाज और गायकी से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. अरिजीत के गाने सीधा दिल को छू लेते हैं. मगर करियर के पीक पर सिंगर ने अचानक प्लेबैक सिगिंग छोड़ने का ऐलान करके हर किसी को हैरान कर दिया है. अरिजीत के इस फैसले से फैंस समेत सेलेब्स का भी निराश और हैरान हैं.

पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखते हैं अरिजीत

अरिजीत के गाने भले ही हमेशा चार्टबीट में टॉप पर बने रहते हैं. मगर अपनी पर्सनल लाइफ को वो काफी सीक्रेट रखते हैं. कम ही लोग जानते हैं कि अरिजीत ने दो शादियां की हैं. दरअसल, पहली पत्नी से उनका तलाक हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को अपनी जिंदगी की रानी बनाया. आइए जानते हैं कि अरिजीत सिंह की लव स्टोरी, शादी और दोनों पत्नियों के बारे में...

कौन हैं अरिजीत की दूसरी पत्नी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरिजीत ने जनवरी 2014 में अपने बचपन की दोस्त कोयल रॉय संग शादी रचाई थी. दोनों ने पश्चिम बंगाल के त्रिपाठी मंदिर में बेहद सादगी से एक दूसरे का हाथ थामा था. उनकी इस शादी में सिर्फ दोनों के करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे. अरिजीत की पत्नी कोयल मीडिया और शोबिज की चकाचौंध से दूर ही रहती हैं. वो काफी सादगी से रहना पसंद करती हैं.

अरिजीत और कोयल दोनों की ही एक दूसरे से ये दूसरी शादी है. कोयल को लेकर ज्यादा जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरिजीत संग शादी के वक्त कोयल भी तलाकशुदा थीं. पहले पति से उनकी एक बेटी भी है, जो अब अरिजीत के साथ ही रहती है.

क्यों टूटी थी पहली शादी?

लाइमलाइट में आने से पहले ही अरिजीत ने रूपरेखा बनर्जी संग शादी करके घर बसा लिया था. अरिजीत की तरह रूपरेखा भी सिंगर हैं. दोनों सिंगिंग रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' में मिले थे. शो में दोनों ने ही कंटेस्टेंट के तौर पर पार्टिसिपेट किया था. अरिजीत शो तो नहीं जीत पाए थे. मगर शो के दौरान रूपरेखा संग उनकी नजदीकियां बढ़ गई थीं. दोनों ने फिर जल्दबाजी में शादी कर ली थी. मगर उनका रिश्ता लंबा चल नहीं पाया. कुछ वक्त बाद ही दोनों के बीची दूरियां बढ़ गईं और फिर वो अलग हो गए. तलाक से अरिजीत को तगड़ा झटका लगा था. हालांकि, अरिजीत ने कभी भी अपनी पहली शादी पर कुछ नहीं कहा.

बताया जाता है कि कोयल सिंगर की जिंदगी में प्यार की बहार लेकर आईं. अरिजीत सिंह जब सिंगिंग की दुनिया में करियर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब कोयल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं. उन्होंने हर अच्छे-बुरे पल में उनका साथ दिया. दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं.

