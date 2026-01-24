scorecardresearch
 
बॉलीवुड को बताया था सांप्रदायिक, अब रहमान ने UAE में किया कॉन्सर्ट, गाया वंदे मातरम-नेशनल एंथम

'छावा' फिल्म को 'विभाजनकारी' बताने और बॉलीवुड में 'सांप्रदायिक' कारणों से कम काम मिलने की बात कहने पर म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान विवादों में बने हुए हैं. इस बीच उन्होंने यूएई के एतिहाद एरिना में शानदार कॉन्सर्ट किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

एआर रहमान ने किया कॉन्सर्ट (Photo: Instagram)
एआर रहमान ने किया कॉन्सर्ट (Photo: Instagram)

एआर रहमान ने 23 जनवरी को यूएई के एतिहाद एरिना में शानदार परफॉरमेंस दी. 'छावा' फिल्म को 'विभाजनकारी' बताने और बॉलीवुड में 'सांप्रदायिक' कारणों से कम काम मिलने की बात कहने पर चल रहे विवाद के बीच फैंस ने उनके कॉन्सर्ट के वीडियो शेयर किए हैं. कई यूजर्स ने बताया कि रहमान ने अपने कॉन्सर्ट वहां 'जन गण मन' और 'वंदे मातरम' गाया.

फिल्मकार शेखर कपूर ने कॉन्सर्ट में शामिल होने के बाद एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट शेयर की. डायरेक्टर ने लिखा, 'एआर रहमान का एतिहाद एरिना, अबू धाबी में कल रात का कॉन्सर्ट शानदार था. पूरी क्षमता से भरा हुआ. 20,000 लोग चीयर करते, गाते, नाचते और रहमान के खूबसूरत भावपूर्ण गानों पर रोते हुए दिखे.'

रहमान ने गाया नेशनल एंथम-वंदे मातरम

एक एक्स यूजर ने रहमान की 'वंदे मातरम-मां तुझे सलाम' गाने की परफॉरमेंस का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मैं उम्मीद कर रहा था कि एआर रहमान आज रात अपने आलोचकों का जवाब देंगे और उन्होंने दिया. उनका 2024 अबू धाबी कॉन्सर्ट छैया छैया से खत्म हुआ था और जब उन्होंने लगभग 4 घंटे बाद वो गाया तो लगा ये फिनाले है. लेकिन उन्होंने कहा, रुकिए, एक आखिरी गाना. और फिर उन्होंने और पूरी एरिना ने साथ मिलकर वंदे मातरम गाया.'

एक अलग फैन ने दूसरे एंगल से वीडियो पोस्ट की, जिसमें दिखा कि रहमान ने कॉन्सर्ट की शुरुआत मणि रत्नम की फिल्म 'आयुथा एझुथु' के फेमस गाने 'जन गण मन' से की. लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर प्रिंस ने भी इंस्टाग्राम पर कॉन्सर्ट देखने के बाद वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने बताया कि रहमान ने शुरुआत में कई साउथ इंडियन गाने गाए, फिर हिंदी मास्टरपीस सुनाए. 'वंदे मातरम', 'जन गण मन' के अलावा रहमान ने स्लमडॉग मिलियनेयर के ऑस्कर विनर गाने 'जय हो' भी परफॉर्म किया. पूरा कॉन्सर्ट 4 घंटे लंबा था.

विवादों में क्यों आए रहमान?

बीबीसी एशियन नेटवर्क के इंटरव्यू में एआर रहमान से पूछा गया था कि क्या तमिल कंपोजर के रूप में उन्हें बॉलीवुड में पक्षपात का सामना करना पड़ा है. म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा था, 'पिछले आठ सालों में शायद ऐसा हुआ है, क्योंकि पावर शिफ्ट हो गई है और अब क्रिएटिव नहीं लोग पावर में हैं. ये सांप्रदायिक भी हो सकता है... लेकिन ये मेरे सामने नहीं है.' उन्होंने छावा की 'विभाजनकारी' होने का फायदा उठाने के लिए आलोचना भी की थी.

सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. इसके बाद उनके गानों को लेकर भी अफवाहें उड़ने लगीं. एक रिपोर्टर ने दावा किया कि रहमान ने एक वक्त पर वंदे मातरम-मां तुझे सलाम गाना गाने से इनकार किया था. ऐसे में सिंगर चिन्मयी ने उनका बचाव किया. रहमान के बच्चे खतिजा, रहीमा और आमीन रहमान ने भी उनके समर्थन में पोस्ट किए. बैकलैश के बीच रहमान ने एक वीडियो शेयर कर भारत के प्रति अपना प्यार दोहराया था. उन्होंने कहा था, 'भारत मेरी प्रेरणा, मेरा शिक्षक और मेरा घर है. मैं समझता हूं कि इरादों को कभी-कभी गलत समझा जा सकता है.'

