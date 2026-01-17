'बॉलीवुड में नहीं मिल रहा काम', एआर रहमान के बयान पर जावेद अख्तर ने किया रिएक्ट, कहा- उनका कद...

बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में यादगार म्यूजिक देने वाले ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान का मानना है कि उन्हें बीते 8 साल से बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है. इसकी वजह उन्होंने 'सांप्रदायिक एंगल' और बदलते 'पावर डायनेमिक्स' को बताया है. अब इस बयान के बाद इंडस्ट्री में बहस छिड़ गई है. इस पर दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर का रिएक्शन भी आया है.

रहमान के काम न मिलने वाले बयान ने सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक एक नई बहस छेड़ दी है. अब इस पूरे विवाद पर जावेद अख्तर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और रहमान के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. अख्तर का मानना है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आज भी रहमान का उतना ही सम्मान है जितना पहले था, और उनके काम न करने की वजह कुछ और ही है.

जावेद अख्तर ने रहमान को दिया जवाब

जावेद अख्तर ने न्यूज एजेंसी IANS के साथ बातचीत में रहमान के दावों पर अपने विचार शेयर किए. उन्होंने कहा, 'मुंबई में रहते हुए और इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हुए उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भेदभाव महसूस नहीं किया. फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई रहमान की प्रतिभा का कायल है और उनका बहुत सम्मान करता है. मैं किसी भी तरह के सांप्रदायिक तत्व या भेदभाव की बात से इत्तेफाक नहीं रखता.'

वहीं जावेद अख्तर ने रहमान के व्यावहारिक पहलू की ओर इशारा करते हुए कहा कि शायद लोग रहमान को इसलिए साइन नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अब भारत में उपलब्ध ही नहीं हैं. गीतकार ने कहा, 'लोगों को लग सकता है कि रहमान अब पश्चिम (वेस्ट) के प्रोजेक्ट्स और अपने इंटरनेशनल शोज में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं. उनके शोज बहुत बड़े होते हैं जिनमें काफी समय की जरूरत होती है. इसी वजह से फिल्ममेकर्स को लगता होगा कि वह बॉलीवुड के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे.'

जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि ए.आर. रहमान आज जिस मुकाम पर हैं, वहां उनका कद बहुत ऊंचा हो गया है. उन्होंने समझाया कि अक्सर छोटे बजट की फिल्में बनाने वाले निर्माता रहमान के पास जाने से भी कतराते हैं. उन्हें लगता है कि इतने बड़े कद का संगीतकार शायद उनकी छोटी फिल्म के लिए काम न करे. हालांकि, अख्तर ने भरोसा दिलाया कि रहमान एक सरल व्यक्ति हैं और अगर कोई उनसे संपर्क करता है, तो वह जरूर जवाब देंगे. उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को बिना डरे उनसे मिलना चाहिए.

कई सेलेब्स के आ रहे रिएक्शन

रहमान के बयान पर न सिर्फ जावेद अख्तर बल्कि अब इंडस्ट्री के दूसरे सेलेब्स भी रिएक्शन दे रहे हैं. इस पर सिंगर शान ने कहा, 'संगीत उद्योग में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं है और उन्होंने सभी से इस बारे में ज्यादा न सोचने की अपील भी की.'

एआर रहमान ने क्या कहा था?

दरअसल बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में रहमान ने कहा, 'पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो रचनात्मक नहीं हैं. वे फैसले ले रहे हैं. शायद साम्प्रदायिक बात भी रही हो लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा. हां, कुछ विहस्पर सुनाई देती हैं. जैसे आपको बुक किया था लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने संगीतकार ले आए. मैं कहता हूं ठीक है. मैं आराम करूंगा.'

