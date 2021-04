किरण के लिए फैंस ने की दुआ, भावुक हुए अनुपम खेर, कहा- आपके इमोशनल सपोर्ट का शुक्रगुजार हूं

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद क‍िरण खेर के ब्लड कैंसर से पीड़‍ित होने की खबर सामने आई. खबर के बाद से ही सोशल मीड‍िया पर किरण के जल्द ठीक होने और उनकी सलामती की दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया. अब किरण के पति और एक्टर अनुपम खेर ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए एक ट्वीट किया है. उन्होंने वीड‍ियो शेयर कर सभी शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया है.

अनुपम ने वीड‍ियो में कहा- 'आप सभी की दुआओं, प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद. आपने जो किरण जी के लिए भेजी है कि उनकी तबियत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आपके इन प्यार और विश्वास भरी बातों से हम सबका मनोबल बहुत बढ़ा है. और हम उम्मीद करते हैं कि किरण इस दौर से जूझकर बाहर निकलेंगी और कामयाब होंगी अपनी बीमारी को हराने में. आप लोगों ने बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया, उसके लिए शुक्रगुजार हूं. मेरी, किरण और सिकंदर की तरफ से एक बार फिर धन्यवाद. और ऐसे पर‍िवार जिनके सदस्य इस बीमारी से जूझ रहे हैं मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वे जल्दी ठीक हो जाएं. नमस्कार, धन्यवाद'.

Thank you everybody for your love, concern, best wishes and blessings for @KirronKherBJP . She conveys her gratitude to all of you. You all have been wonderful in these tough times. We feel humbled!! Love and prayers for all of you!! 🙏🌺❤️ #Thanks #Gratitude pic.twitter.com/fiuuOQQ4eg