विशाल डडलानी को लगी कोविड वैक्सीन, डॉक्टरों की तारीफ में कहा ये

सिंगर विशाल डडलानी ने शुक्रवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में कोविड वैक्सीन लगवा ली है. सिंगर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है और डॉक्टरों के नाम एक खास संदेश भी दिया है. वैक्सीन लगवाने के बाद विशाल खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सेहत को लेकर भी विस्तार से बात की है. विशाल का ये ट्वीट वायरल हो गया है.

विशाल डडलानी को लगा कोरोना टीका

ट्वीट कर लिखा गया है- कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है. लीलावती अस्पताल में बेहतरीन इंतजाम था. मुझे तो कोई भी ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हुआ. थोड़ा सा बस कंधे में दर्द है वो भी उस सुई की वजह से. मुझे पूरा भरोसा है कि विज्ञान इस वायरस को खत्म कर देगा. विशाल का ये मैसेज फैन्स को पसंद आ रहा है और सभी सिंगर की बात से सहमत नजर आ रहे हैं. बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन ही एक ऐसा कारगार हथियार है जिसके जरिए इस महामारी से जीता जा सकता है.

Got my first shot of the Covid-19 vaccine yesterday. Super arrangements at Leelavati Hospital, Bandra West.



Barely any 'after-effects' today, just a slightly sore shoulder from the needle.



Science WILL beat this damned virus! #GoGetVaccinated#OneForAllAllForOne#ForIndia