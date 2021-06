अनुपम खेर के 36 घंटे में कम हुए 80 हजार फॉलोअर्स, ट्विटर से किया सवाल

दिग्गज बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर सबसे एक्टिव रहने वाले एक्टर्स में हैं. अक्सर वे अपने फैंस से बातचीत करते हैं, वीडियो, फोटोज शेयर करते हैं. इंस्टा पर अपनी मां दुलारी के वीडियोज शेयर कर फैंस को एंटरटेन भी करते हैं. अब अनुपम खेर ने दावा किया है कि ट्विटर पर 36 घंटे के अंदर उनके 80 हजार फॉलोअर्स घटे हैं. एक्टर ने ट्विटर इंडिया को इसकी जानकारी दी है.

ट्विटर पर घटे अनुपम खेर के फॉलोअर्स

अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा- डियर ट्विटर और ट्विटर इंडिया! पिछले 36 घंटे में मेरे 80 हजार फॉलोअर्स घटे हैं. क्या ये आपके एप्लिकेशन में कोई खराबी की वजह से है या फिर ये कुछ और ही है. ये बस मेरा विचार है कोई शिकायत नहीं है अभी तक तो. फिलहाल अनुपम खेर के ट्विटर पर 18.7M फॉलोअर्स हैं.

Dear @Twitter and @TwitterIndia! I have 80,000 less followers in the last 36 hours! Is there a glitch in your app or something else is happening!! It is an observation. Not a complaint….. yet.:)