एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत की याद में अंकिता ने लगाए पौधे, शेयर की फोटोज

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए तो उनके समर्थक जुटे ही हुए हैं. इसके अलावा हर कोई एक्टर को अपने-अपने तरीके से याद कर रहा है. सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई के लिए सोशल मीडिया के जरिए एक अलग ही लड़ाई लड़ रही हैं. तरह-तरह की मुहिम के जरिए वे अपने भाई को श्रद्धांजलि दे रही हैं जिसमें सुशांत के कई सारे प्रशंसक भी जुड़ रहे हैं. सुशांत की ख्वाहिश के मुताबिक श्वेता ने फैंस से दरख्वास्त की थी कि सभी सुशांत की याद में पेड़ लगाएं. ऐसा किया भी गया और ऐसा करने वालों की फहरिश्त में सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी शामिल नजर आईं.

अंकिता लोखंडे को हाल ही में अपनी मां के साथ मार्केट में स्पॉट किया गया था जहां पर वे पौधे खरीदने आई थीं. उन्होंने इसी के साथ इस बात की अपील भी की थी कि सुशांत के सभी फैंस भी इस मुहिम का हिस्सा बनें और पौधे लगाएं. अंकिता ने तो ऐसा कर दिया है और सुशांत कि याद में पौधे लगा दिए हैं. उन्होंने ट्विटर पर #plants4SSR के तहत प्लान्टेशन करते हुए अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं. फोटोज में वे प्लान्टेशन करती नजर आ रही हैं और उनके साथ उनका पेट डॉगी भी नजर आ रहा है.

Hatchi and mamma 😍

My partner In almost everything ❤️

Planting plants 🌱

It’s our way to remember him by fulfilling his dream ❤️#plants4SSR @shwetasinghkirt @jainvick @vikirti @_mallika_singh pic.twitter.com/vvr2TJkEfb