बड़े पर्दे पर दोबारा 'नायक' बनेंगे अनिल कपूर, प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया सीक्वल, बोले- जब समय आता है...

बॉलीवुड के 'एवरग्रीन' एक्टर अनिल कपूर ने यूं तो अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं. लेकिन उनकी एक ऐसी फिल्म जिसे सबसे ज्यादा याद किया जाता है, वो है 'नायक'. साल 2001 में आई ये फिल्म कई लोगों को पसंद आई थी. इसकी कहानी ने आम जनता के दिल को इस तरह छुआ था कि ये फिल्म बाद में जाकर कल्ट साबित हुई.

और पढ़ें

'नायक' का बन रहा सीक्वल, कब होगा अनाउंस?

'नायक' फिल्म को तमिल डायरेक्टर शंकर ने बनाया था. ये उन्हीं की 1999 में आई तमिल फिल्म 'मुधलवन' का ऑफिशियल रीमेक थी. जिसमें रानी मुखर्जी, परेश रावल, अमरीश पुरी, जॉनी लीवर और सौरभ शुक्ला जैसे जाने-माने एक्टर्स शामिल थे. 'नायक' तब बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक ही चली थी. लेकिन अब इस फिल्म का 25 सालों बाद सीक्वल अनाउंस हुआ है.

प्रोड्यूसर दीपक मुकुट, जिन्होंने 'सनम तेरी कसम' जैसी हिट रोमांटिक फिल्म बनाई है, उन्होंने 'नायक 2' को कंफर्म किया है. उनके पास फिल्म के कॉपीराइट्स हैं. उनका खुलासा है कि वो इस फिल्म को अनिल कपूर के साथ मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो इसमें एक्टिंग भी करते नजर आएंगे.

HT को दिए इंटरव्यू में दीपक मुकुट ने कहा, 'अनिल कपूर और मैं मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं. अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कई सारी बातचीत और चर्चाएं चल रही हैं. हां, नायक फिल्म का सीक्वल बनने वाला है और हम दोनों मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं.'

Advertisement

प्रोड्यूसर ने बॉम्बे टाइम्स को भी एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो बताते हैं कि फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है. जैसे ही स्क्रिप्ट लॉक हो जाएगी, इसकी शूटिंग शुरू होगी. दीपक मुकुट का कहना है कि वो जल्द 'नायक 2' का सीक्वल ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं. उन्होंने कहा, 'ये एक लीगेसी प्रोजेक्ट है. लगभग 25 साल हो गए हैं. हर फिल्म की अपना एक किस्मत होती है. जब उसका समय आता है, तो वो हो ही जाती है. और हमें लगा कि अब इसे करने का अच्छा समय है. हमारी आपस में समझ बनी हुई है और हम सब मिलकर इसे कर रहे हैं. इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा.'

बात करें अनिल कपूर के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्टर जल्द यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म 'अल्फा' में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा वो 'सूबेदार' फिल्म में भी नजर आएंगे, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर जल्द रिलीज होगी.

---- समाप्त ----