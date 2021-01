सनफ्लॉवर बिकिनी में नजर आईं अनन्या पांडे, तस्वीरें शेयर कर फैन्स को दीं न्यू ईयर विशेज

अनन्या ने सनफ्लॉवर पैटर्न वाली बिकिनी पहनी है और डिजाइनर चश्मा लगाया हुआ है. तस्वीरें शेयर करते हुए अनन्या ने कैप्शन में लिखा, "looking on the brighter side #Hello2021." फोटो को कुछ ही घंटे में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक और शेयर किया है.

