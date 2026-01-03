माता-पिता को रोज खत लिखा करते थे अमिताभ बच्चन, को-स्टार ने बताई वजह

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे माने जाते हैं. उन्होंने अपने करीब 50 सालों के फिल्मी करियर में कई बड़ी हिट फिल्में दी हैं. अमिताभ अपने सेट पर वक्त से आने और हर सीन को बाखूबी से परफॉर्म करने के लिए फेमस हैं. उनके कई को-स्टार्स एक्टर की तारीफ भी कर चुके हैं. अब उनके एक और को-स्टार ने अमिताभ बच्चन को लेकर कुछ अनसुनी बातें साझा की हैं.
अमिताभ की कौनसी आदत से खुश थे रणजीत?
बॉलीवुड के फेमस विलेन रणजीत ने अमिताभ के शुरुआती दिनों को याद किया, जब वो एक्टर के साथ फिल्म 'रेश्मा और शेरा' की शूटिंग कर रहे थे. ये अमिताभ के करियर की दूसरी फिल्म भी थी. रणजीत और अमिताभ फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ही टेंट में बाकी लोगों के साथ रहा करते थे. आल्फा नियोन स्टूडियोज संग बातचीत में एक्टर ने कहा, 'हम पहली बार रेशमा और शेरा फिल्म में साथ काम कर रहे थे.'
'वो उनकी दूसरी फिल्म थी. उन्होंने इससे पहले सात हिंदुस्तानी फिल्म में काम किया था. शूटिंग के दौरान हम दोनों एक ही टेंट में रहते थे, हमारे साथ दो और लोग भी थे. रात को वो कुछ लिखते रहते थे और सुबह उठकर प्रार्थना करते थे. एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई, रात को तुम इतना लिखते क्या हो? तब उन्होंने बताया कि मैं हर रोज अपनी मां-बाबूजी को चिट्ठी लिखता हूं और सुबह गीता पढ़ता हूं. ये उनकी रोज की आदत थी.'
रणजीत ने इस दौरान फिल्म 'नमक हलाल' का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अमिताभ के साथ काम किया. एक्टर ने बताया कि फिल्म के एक सीन, जिसमें अमिताभ अंग्रेजी में कुछ बोलते रहते हैं, उसकी तैयारी के लिए एक्टर ने एक पूरा दिन लिया था. रणजीत ने कहा कि अमिताभ ने उस सीन के डायलॉग को एक दिन में पूरा याद किया और अगले दिन एक ही टेक में पूरा सीन कर डाला.
बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपना डेब्यू 1969 में किया था. इसके बाद उनकी कई फिल्में थिएटर्स में लगीं, लेकिन उसमें वो सपोर्टिंग रोल में नजर आते थे. मगर बिग बी को अपना पहला बड़ा ब्रेक 1973 में आई 'जंजीर' फिल्म से मिला. इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की, जिससे वो आज सदी के महानायक कहलाए जाने लगे.