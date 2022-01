मिलिंद देवरा ने Abhishek Bachchan को बताया 'अंडररेटेड', पिता Amitabh Bachchan बोले- यो बेबी

अमिताभ बच्चन भले ही आज सदी के महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाते हो, लेकिन एक समय था जब अमिताभ भी मुश्किलों में फंसे थे. उस समय अमिताभ बच्चन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. उनका प्रोडक्शन हाउस डूब गया था और उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था. इस दौरान अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन को विदेश में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी.

मिलिंद देवरा ने अभिषेक को बताया अंडररेटेड

अब पॉलिटिशियन मिलिंद देवरा ने अभिषेक बच्चन का इसी से जुड़ा एक पुराना वीडियो शेयर किया है. वीडियो में अभिषेक बच्चन पढ़ाई छोड़ने और पिता की आर्थिक दिक्कतों के बारे में बताते नजर आ रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए मिलिंद देवरा ने लिखा कि अभिषेक बच्चन इंडस्ट्री के सबसे अंडररेटेड एक्टर हैं.

अमिताभ ने दिया ये जवाब

मिलिंद लिखते हैं- अगर आपने मिस कर दिया तो मैं अभिषेक बच्चन के समझदारी से भरे ये शब्द शेयर कर रहा हूं. बॉलीवुड का सबसे अंडररेटेड एक्टर जिसका बेस्ट अभी भी आना बाकी है. मिलिंद देवरा की बात अमिताभ बच्चन को काफी पसंद आई. ऐसे में उन्होंने मिलिंद के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- यो बेबी. हम ऐसे ही करते हैं.

yo baby .. thats the way we do it !!❤️❤️ https://t.co/D2msMtI8Eu