अगर ये खेल है, तो मैं हूं- KBC की याद में अमिताभ बच्चन, बयां की फीलिंग्स

KBC 17 के खत्म होते ही अमिताभ बच्चन भावुक हो गए हैं. शो के सेट्स की याद में डूबे बिग बी ने ब्लॉग में लिखा कि बिना काम के दिन बहुत लंबे लग रहे हैं. वो शूट के दिनों को याद कर रहे हैं. अपना खालीपन उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है.

केबीसी को मिस कर रहे हैं अमिताभ बच्चन (Photo: Instagram @SonyTVofficial)
केबीसी को मिस कर रहे हैं अमिताभ बच्चन (Photo: Instagram @SonyTVofficial)

अमिताभ बच्चन का मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 17 हाल ही में शुक्रवार रात अपने ग्रैंड फिनाले एपिसोड के साथ खत्म हुआ. लेकिन शूट खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद, दिग्गज सुपरस्टार को शो के सेट्स की कमी खलने लगी है. शो के होस्ट के तौर पर आखिरी एपिसोड में उन्होंने भावुक होकर दर्शकों को अलविदा कहा और उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.

'केबीसी' की याद में अमिताभ

अब अपने रोज के टम्बलर ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि उन्हें अभी भी इस सीजन के खत्म होने की आदत नहीं पड़ पा रही है और दिन बहुत लंबे लग रहे हैं. 83 साल के अमिताभ ने बिना काम के खुद को 'अटका हुआ' महसूस करने की बात भी कही.

अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा- सीजन खत्म हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और दिन बहुत लंबे लग रहे हैं. बिना काम के रहना ऐसा है जैसे गीले और खाली मैदान में सुस्त चाल से चलना. मैं जल्द ही फिर से काम की सामान्य दिनचर्या में लौटने की पूरी कोशिश करेंगे. इस हालत में फंसा हुआ हूं. पूरी कोशिश करूंगा कि थके हुए पैरों को खींचकर फिर से आगे बढ़ सकूं.

भावुक हुए बिग बी

KBC 17 के आखिरी एपिसोड में अमिताभ बच्चन भावुक हो गए थे और दर्शकों के सामने दिल खोलकर बात की थी. उन्होंने कहा- जब जब मैंने दिल से कहा कि मैं आ रहा हूं, आपने मुझे खुले दिल से अपनाया. जब मैं हंसा, आप भी मेरे साथ हंसे और जब मेरी आंखों में आंसू आए, तो आपकी आंखें भी भर आईं. इस पूरे सफर में आप मेरे साथी रहे हैं. 

''मैं बस इतना कहना चाहता हूं- अगर आप हैं, तो ये खेल है और अगर ये खेल है, तो मैं हूं. आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. उनके इस भाषण के बाद दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया.''

अमिताभ बच्चन आखिरी बार फिल्म कल्कि 2898 एडी में नजर आए थे. नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में थे. अमिताभ ने इसमें अश्वत्थामा का किरदार निभाया था. ये फिल्म दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर बड़ी हिट साबित हुई.

