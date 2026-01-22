8 बजे के बाद अमिताभ के घर में बॉलीवुड की NO एंट्री, बिग बी ने बनाया था रूल, को-स्टार ने बताया

मेगास्टार अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर नाम हैं. पांच दशकों से ज्यादा समय तक इंडस्ट्री में काम कर रहे बिग बी को हमेशा अपनी वर्क एथिक के लिए सराहा जाता रहा है. अमिताभ के कई को-स्टार्स अक्सर उनके क्राफ्ट के प्रति अनुशासन के बारे में प्रेरणादायक किस्से शेयर करते हैं. हाल ही में उनके एक को-स्टार राजा बुंदेला ने भी अमिताभ बच्चन के बारे में एक घटना शेयर की. उन्होंने याद किया कि कैसे बिग बी ने अपने स्पॉटबॉय को रातों-रात सिर्फ एक जोड़ी जूते लाने के लिए गोवा से मुंबई तक भेजा था ताकि फिल्म की कंटिन्यूटी न टूटे. उन्होंने यह भी बताया कि बिग बी तीन फिल्में एक साथ करने के बावजूद वर्क-लाइफ बैलेंस कैसे बनाए रखते थे.

और पढ़ें

अनुशासन के पक्के हैं अमिताभ

डियर जेनरेशन पॉडकास्ट में राजा बुंदेला ने कहा, 'अमिताभ बच्चन के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है. मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, और वे अपने सारे डायलॉग बहुत अच्छे से याद रखते थे.' राजा ने बिग बी के क्राफ्ट के प्रति समर्पण की एक घटना शेयर करते हुए कहा, 'एक बार हम गोवा में शूटिंग कर रहे थे. अमितजी को पता चला कि उनकी कंटिन्यूटी वाली जूते मुंबई में छूट गए हैं. उन दिनों फ्लाइट्स इतनी ज्यादा नहीं थीं, काफी हड़कंप मच गया था. सीन ऐसा था कि अमिताभ सड़क पर चल रहे थे, और अचानक उन्हें एक सेब दिखा. उनका किरदार दो दिन से भूखा था, इसलिए वो सेब उठाते हैं, इधर-उधर देखते हैं और फिर खा लेते हैं. जब वो झुकते हैं, तो जूते साफ दिखते हैं और कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए थी.'

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता अब वो ऐसा करते हैं या नहीं, लेकिन उस समय अमिताभ जिस भी फिल्म में काम करते थे, शूटिंग खत्म होने पर वो कंटिन्यूटी का सामान अगले शेड्यूल तक अपने साथ ले जाते थे. वो उसे प्रोडक्शन के पास नहीं छोड़ते थे. जब वो शूटिंग के लिए निकले, तो उनका बॉय ध्यान नहीं दे पाया और जूते मुंबई में छूट गए. सब बहुत खुश हो गए, पीने लगे, सोचने लगे कि कल शूटिंग नहीं होगी. लेकिन अगली सुबह साढ़े 7 बजे पता चला कि वो मेकअप और जूतों के साथ तैयार बैठे हैं. कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, न डायरेक्टर, न प्रोड्यूसर, कोई नहीं. वो अखबार पढ़ रहे थे. यही अनुशासन था.'

राजा बुंदेला ने याद किया, 'बाद में पता चला कि रात में उन्होंने अपने स्पॉटबॉय को बस से भेजा था, जो जूते लेकर अगली सुबह की पहली फ्लाइट से वापस आ गया. उन्होंने डायरेक्टर टिनू आनंद को फोन करके शूटिंग शुरू करने को कहा था.'

घर में नहीं देते एंट्री

उन्होंने यह भी बताया कि अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करते थे. राजा ने कहा, 'वे हमेशा डायलॉग तैयार रखते थे और समय पर सब कुछ करते थे. वे कभी गॉसिप नहीं करते थे, यहां तक कि उनके घर पर मिलने पर भी. मुझे सुना है कि वे इंडस्ट्री के किसी को भी रात 8 बजे के बाद घर पर नहीं आने देते थे. वे दरवाजे बंद कर लेते थे. वे अपने बिजनेस और फैमिली के बीच बैलेंस बनाए रखना पसंद करते हैं.'

Advertisement

प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन पिछली बार 'कौन बनेगा करोड़पति' के लेटेस्ट सीजन की मेजबानी करते नजर आए थे. फिल्मों की बात करें तो वे फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में नजर आएंगे. इसके अलावा 'सेक्शन 84' नाम की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में भी वो काम कर रहे हैं.

---- समाप्त ----