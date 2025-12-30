अमिताभ बच्चन के पांच दशक से भी लंबे करियर में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ABCL (अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड) का मामला उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर माना जाता है. 90 के दशक के बीच में बनी ये प्रोडक्शन कंपनी कुछ ही समय में दिवालिया हो गई थी और उस पर 90 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया था. इतनी बड़ी मुश्किलों और विवादों के बावजूद बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ ने किसी से मदद नहीं ली और कड़ी मेहनत करके खुद ही सारा कर्ज चुकाया.

'ABCL के संकट में अमिताभ ने किसी से मदद नहीं ली’

हाल ही में मशहूर राइटर-डायरेक्टर रूमी जाफरी ने एक इंटरव्यू में इसका दावा किया. उन्होंने अमिताभ के साथ बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों में काम किया है.

रूमी ने कहा- जब ABCL को नुकसान हुआ, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अमित जी ने किसी से आर्थिक मदद नहीं ली. मैंने उनकी मेहनत अपनी आंखों से देखी है. जब ABCL बनी थी, तब अमित जी ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई उस समय के CEO संजीव गुप्ता को दे दी थी. वो पहला मौका था जब मैंने किसी कॉरपोरेट प्रोडक्शन कंपनी को देखा. शुरुआत में उन्होंने सचिन पिलगांवकर और जॉय ऑगस्टीन जैसे दो डायरेक्टर्स साइन किए और मुझे लेखक के तौर पर जोड़ा गया.

रूमी ने बताया कि ABCL में उन्होंने पहली बार कॉन्फ्रेंस रूम और सूट पहने प्रोफेशनल्स देखे थे. उनके मुताबिक, उस समय अमिताभ के पास सही टीम नहीं थी, जिसकी वजह से कंपनी डूब गई. उन्होंने आगे कहा कि- लेकिन अमित जी बहुत बड़े फाइटर हैं. उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति और फिल्मों से कमाए पैसों से सारा कर्ज उतारा. वो एक खुद्दार इंसान हैं.

जब अमिताभ ने धीरूभाई अंबानी की मदद भी ठुकरा दी

अमिताभ बच्चन ने खुद बताया था कि उस मुश्किल वक्त में धीरूभाई अंबानी ने उनकी मदद करना चाही थी. रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने अपने छोटे बेटे और अमिताभ के दोस्त अनिल अंबानी के जरिये उनसे संपर्क किया था.

अमिताभ ने याद करते हुए कहा था कि- धीरूभाई को जब मेरी हालत के बारे में पता चला, तो उन्होंने अनिल से कहा, ‘इसका वक्त खराब चल रहा है, इसे कुछ पैसे दे दो.’ अनिल ने आकर मुझे ये बात बताई. वो जितनी रकम देना चाहते थे, उससे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जातीं. उनकी दरियादिली देखकर मैं भावुक हो गया.

लेकिन इसके बावजूद अमिताभ ने खुद ही कर्ज चुकाने का फैसला किया. बाद में धीरूभाई अंबानी ने एक प्रोग्राम में अमिताभ की तारीफ करते हुए कहा था- ये लड़का गिरा जरूर था, लेकिन अपने दम पर फिर खड़ा हो गया. मैं इसकी इज्जत करता हूं. अमिताभ ने कहा, “उनके शब्द और उनका सम्मान मेरे लिए उस रकम से कहीं ज्यादा कीमती थे.”

