scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धीरूभाई अंबानी ने मुश्किल वक्त में दिया था अम‍िताभ का साथ, ऐसे ब‍िग बी ने चुकाई पाई-पाई, दोस्त का खुलासा

ABCL संकट के दौरान अमिताभ बच्चन पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था, लेकिन उन्होंने किसी से आर्थिक मदद नहीं ली. कड़ी मेहनत, KBC और फिल्मों से कमाई कर उन्होंने खुद सारा कर्ज चुकाया था. परिवार के करीबी रूमी जाफरी ने इसका खुलासा किया है.

Advertisement
X
अमिताभ ने नहीं ली थी मदद (Photo: PTI)
अमिताभ ने नहीं ली थी मदद (Photo: PTI)

अमिताभ बच्चन के पांच दशक से भी लंबे करियर में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ABCL (अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड) का मामला उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर माना जाता है. 90 के दशक के बीच में बनी ये प्रोडक्शन कंपनी कुछ ही समय में दिवालिया हो गई थी और उस पर 90 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया था. इतनी बड़ी मुश्किलों और विवादों के बावजूद बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ ने किसी से मदद नहीं ली और कड़ी मेहनत करके खुद ही सारा कर्ज चुकाया.

'ABCL के संकट में अमिताभ ने किसी से मदद नहीं ली’

हाल ही में मशहूर राइटर-डायरेक्टर रूमी जाफरी ने एक इंटरव्यू में इसका दावा किया. उन्होंने अमिताभ के साथ बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों में काम किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Amitabh Bachchan refused to buy award
'अमिताभ ने नहीं खरीदा अवॉर्ड, बाद में अनिल कपूर को मिला', प्रोड्यूसर का दावा
Rekha and Amitabh
Amitabh Bachchan के नाती Agastya Nanda से मिलीं रेखा!
अमिताभ बच्चन-अगस्त्य नंदा
अमिताभ ने दिया 'इक्कीस' का फर्स्ट रिव्यू, नाती अगस्त्य की एक्टिंग पर गर्व
Amitabh Bachchan On ikkis new release date
क्यों अचानक फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज डेट बदली? बिग बी ने बताई वजह
Rekha doubted her marriage with businessman Mukesh Aggarwal
अचानक हुई रेखा की शादी, अमिताभ संग रिश्ता टूटने का दर्द नहीं झेल पाई थीं एक्ट्रेस

रूमी ने कहा- जब ABCL को नुकसान हुआ, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अमित जी ने किसी से आर्थिक मदद नहीं ली. मैंने उनकी मेहनत अपनी आंखों से देखी है. जब ABCL बनी थी, तब अमित जी ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई उस समय के CEO संजीव गुप्ता को दे दी थी. वो पहला मौका था जब मैंने किसी कॉरपोरेट प्रोडक्शन कंपनी को देखा. शुरुआत में उन्होंने सचिन पिलगांवकर और जॉय ऑगस्टीन जैसे दो डायरेक्टर्स साइन किए और मुझे लेखक के तौर पर जोड़ा गया.

रूमी ने बताया कि ABCL में उन्होंने पहली बार कॉन्फ्रेंस रूम और सूट पहने प्रोफेशनल्स देखे थे. उनके मुताबिक, उस समय अमिताभ के पास सही टीम नहीं थी, जिसकी वजह से कंपनी डूब गई. उन्होंने आगे कहा कि- लेकिन अमित जी बहुत बड़े फाइटर हैं. उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति और फिल्मों से कमाए पैसों से सारा कर्ज उतारा. वो एक खुद्दार इंसान हैं.

Advertisement

जब अमिताभ ने धीरूभाई अंबानी की मदद भी ठुकरा दी

अमिताभ बच्चन ने खुद बताया था कि उस मुश्किल वक्त में धीरूभाई अंबानी ने उनकी मदद करना चाही थी. रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने अपने छोटे बेटे और अमिताभ के दोस्त अनिल अंबानी के जरिये उनसे संपर्क किया था.

अमिताभ ने याद करते हुए कहा था कि- धीरूभाई को जब मेरी हालत के बारे में पता चला, तो उन्होंने अनिल से कहा, ‘इसका वक्त खराब चल रहा है, इसे कुछ पैसे दे दो.’ अनिल ने आकर मुझे ये बात बताई. वो जितनी रकम देना चाहते थे, उससे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जातीं. उनकी दरियादिली देखकर मैं भावुक हो गया.

लेकिन इसके बावजूद अमिताभ ने खुद ही कर्ज चुकाने का फैसला किया. बाद में धीरूभाई अंबानी ने एक प्रोग्राम में अमिताभ की तारीफ करते हुए कहा था- ये लड़का गिरा जरूर था, लेकिन अपने दम पर फिर खड़ा हो गया. मैं इसकी इज्जत करता हूं. अमिताभ ने कहा, “उनके शब्द और उनका सम्मान मेरे लिए उस रकम से कहीं ज्यादा कीमती थे.”

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement