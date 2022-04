ब्रिटिश एक्ट्रेस संग रिलेशनशिप में सलमान के को-एक्टर Amit Sadh, सात महीने से कर रहे डेट!

काई पो चे, सुल्तान, गोल्ड जैसी फ‍िल्मों में अपनी एक्ट‍िंग का लोहा मनवा चुके एक्टर अमित साध इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्ख‍ियों में हैं. चर्चा है क‍ि अम‍ित साध ब्र‍िट‍िश एक्ट्रेस Vivien Monory को डेट कर रहे हैं. दोनों का यह रिलेशनश‍िप सात महीने पहले शुरू हुआ था. कहा ये भी जा रहा है क‍ि दोनों एक-दूसरे को लेकर काफी सीर‍ियस हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्र के हवाले से जारी रिपोर्ट में बताया 'अम‍ित और Vivien सात महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. वे एक-दूसरे को लेकर सीर‍ियस हैं. हालांक‍ि दोनों काफी प्राइवेट हैं इसल‍िए अपनी रिलेशनश‍िप को ऑफ‍िश‍ियल करना या पब्ल‍िक में नहीं ले जाना चाहते हैं.' 'दोनों अक्सर मिलते रहते हैं. अमित अपनी लेडी लव से मिलने दूसरे देश ट्रैवल करते रहते हैं. Vivien भी भारत आई थीं और अमित के साथ देश का हर हिस्सा एक्सप्लोर किया. पिछले साल नवंबर में कपल ट्रिप पर गया था. अमित, Vivien का 26वां बर्थडे मनाने फरवरी में विदेश गए थे.'

दोनों में ये कॉमन इंटरेस्ट

खबरों की मानें तो अमित और Vivien, दोनों ही बाइक लवर्स हैं. सूत्र ने कहा- 'दोनों ही एड्रेनेलाइन जंकीज हैं.' अब अमित और Vivien के रिश्ते की यह रिपोर्ट कितनी सच है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा. फिलहाल, अमित और Vivien के फैंस उनके बढ़ते रिश्ते के ऑफ‍िश‍ियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर सकते हैं.

अमित और Vivien का कर‍ियर ग्राफ

अमित साध ने टीवी सीर‍ियल्स से अपना कर‍ियर शुरू किया था. वे पहली बार 'क्यों होता है प्यार' में नजर आए थे. इसके बाद ब‍िग बॉस सीजन 1 और अन्य टीवी शोज का हिस्सा बने. उन्होंने फूंक 2 से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद काई पो चे, गुड्डू रंगीला, सुल्तान, अकीरा, सात कदम, सरकार 3, गोल्ड, सुपर 3, शकुंतला देवी जैसी फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया. वहीं Vivien Monory एक्ट्रेस और प्रोड्यसूर हैं. उन्हें The Ordinary Love, The Drama Sessions , The Passing के लिए जाना जाता है.