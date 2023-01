All That Breathes: 23000 पक्षियों को बचाने वाले नदीम-सऊद की कहानी, जीतेगी ऑस्कर?

24 जनवरी 2023 का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद खास रहा. खास तौर पर हिंदी सिनेमा के लिए, जहां दो बड़ी फिल्मों ने ऑस्कर नॉमिनेशन्स में अपनी जगह बना ली है. मंगलवार को कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में ऑस्कर नॉमिनेशन का ऐलान किया गया. इस साल 'आरआरआर' के अलावा 'ऑल दैट ब्रीथ्स' भी ऑस्कर अवॉर्ड की रेस में शामिल है. 'आरआरआर' की कहानी लगभग अधिकतर लोगों को पता है. इसलिए आज बात करते हैं 'ऑल दैट ब्रीथ्स' की.

रियल कहानी पर आधारित है फिल्म

'ऑल दैट ब्रीथ्स’ का निर्माण शौनक सेन ने किया है. सच्ची घटना पर बनी फिल्म दिल्ली के दो भईयों नदीम शहजाद और मोहम्मद सऊद की कहानी है. देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले दोनों भाई शहर के प्रदषूण और सामाजिक चीजों से काफी परेशान हैं. वो इन परेशानियों को हल निकालने की कोशिश कर ही रहे थे. इस दौरान उनके मन में माइग्रेंट ब्लैक काइट्स यानी काली चील को बचाने का ख्याल आता है. इसके बाद बिना देरी किए वो इस काम में लग जाते हैं.

फिल्म में देखने को मिलता है कि नदीम और सऊद काली चील को बचाने के लिए अपनी जिंदगी उन्हें समर्पित कर देते हैं. आगे चलकर कुछ ऐसा भी होता है, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी.

